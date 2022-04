von Manfred Dinort

Zur Hauptversammlung trafen sich die Aktiven des Akkordeon-Orchesters Tiengen im dortigen Sportlerheim. Angelika Eichkorn, die sich bisher mit Antonia Gremmelspacher den Vorsitz geteilt hatte, freute sich, unter den Gästen den Bezirksvorsitzenden Dietmar Fink begrüßen zu können.

Schriftführerin Diana Zumpe erinnerte in ihrem Rückblick, der sich über fast drei Jahre erstreckte, an die verschiedenen Auftritte, unter anderem beim Stadtfest, beim Open-Air-Konzert am Storchenturm und bei feierlichen Anlässen. „Unser Programm kam bei den Gästen stets gut an“, erinnerte sie sich. Andrerseits gab es, pandemiebedingt, lange Auszeiten, „immer wieder machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung“.

Inzwischen seien die Proben in der Realschule Tiengen wieder angelaufen. Allerdings, so schränkte Angelika Eichkorn ein, müsse jeder für sich darüber im Klaren sein, ob er die Teilnahme mit Rücksicht auf seine Angehörigen verantworten könne.

Renate Dörflinger erstattete den Kassenbericht für drei Jahre. „In den letzten beiden Jahren, als wir wegen Corona große Abstriche machen mussten, hatten wir ein deutliches Plus“, stellte sie fest. Das erklärte sie mit den Corona-Sonderhilfen von jeweils 800 Euro, die in den beiden vergangenen Jahren vom Land bezahlt wurden. Trotzdem machte sie sich Sorgen. Es könne sein, dass der Verein in einigen Jahren finanziell am Ende sei.

Dirigentin Marlene Adam, die seit 20 Jahren im Amt ist, erklärte: „Für mich war es immer wichtig, zielgerichtet zu proben, also auf den nächsten Auftritt hin.“ Inzwischen sei das Repertoire so groß geworden, dass der Verein zwei Konzerte ausrichten könnte. Allerdings gelte es, die anstehenden Termine noch abzuklären, „wobei ich hoffe, dass Ihr alle bei der Stange bleibt“.

Bei den Wahlen gab Angelika Eichkorn ihr Amt ab, Antonia Gremmelspacher führte die Sitzung weiter. Sie bedankte sich bei Angelika Eichkorn, die den Verein jahrzehntelang „mit viel Herzblut und Leidenschaft“ geführt habe, „sie war immer die tragende Säule unseres Vereins“. Dietmar Fink übernahm die Ehrungen: Angelika Eichmann bekam gleich zwei Ehrennadeln in Gold, die erste für 50 aktive Jahre im Verein, die zweite für 40 Jahre Mitarbeit im Bezirksvorstand.