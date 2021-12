Die Linienbusse auf den Waldshuter Aarberg verkehren ab sofort im Einbahnstraßenprinzip. Bisher verlief die Route Richtung Bergstadt über die Kalvarienbergstraße, die Tannenstraße und die Bloisstraße wieder zurück über die Kalvarienbergstraße ins Stadtgebiet.

Mit dem Fahrplanwechsel der Südbadenbus GmbH (SBG), der am Sonntag, 12. Dezember, in Kraft getreten ist, erfolgt die Streckenführung über die Kalvarienbergstraße, die Tannenstraße, die Bloisstraße, die Eichholzstraße und die Gurtweiler Straße hinunter in die Stadt.

Der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen hatte in der Juli-Sitzung dieses Jahres neben Schließungen von Taktlücken nach Oberalpfen und Richtung Westring entschieden, dass der Aarberg künftig besser angebunden werden soll.

So wird der bisher über die Kalvarienbergstraße pendelnde Buslinienverkehr künftig im Einbahnstraßensystem über die Kalvarienbergstraße auf den Aarberg und über die Eichholzstraße und die Gurtweiler Straße wieder in die Stadt hinunter fahren.

„Damit wird nicht nur der Verkehr in der Kalvarienbergstraße entlastet, sondern es kann insbesondere das Wohngebiet Bergstadt 3 inklusive Kita besser an das Fahrplannetz angebunden werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Ziel der Maßnahme sei es, die Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs zu verbessern und damit attraktiver zu gestalten.

Mit der Änderung der Linienführung wird der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen zufolge die Möglichkeit geschaffen, in der Eichholzstraße auf Höhe des Wohngebiets Bergstadt 3 vor der Abzweigung zum Robinienweg eine weitere Bushaltestelle einzurichten. Dies bedeute für die Anwohner des nördlichen Wohngebiets wesentlich kürzere Fußwege.

Darüber hinaus werde die bereits bestehende Haltestelle in der Eichholzstraße auf Höhe der Kindertagesstätte besser angebunden. „Die Haltestelle wird jetzt nur selten angefahren“, erklärte Stephanie Meyer vom Hauptamt im Juli im Gemeinderat. Bisher hielten dort nur Schülerbusse aus und in Richtung Gurtweil.