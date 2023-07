Mit großer Wertschätzung wurde die Schulleiterin der Waldtor-Schule Waldshut, Astrid Jehle, in den Ruhestand verabschiedet. 29 Jahre lang leistete sie den Dienst am sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).

Mit dem Lied „Guten Morgen“ eröffneten die Schüler die Feierstunde und begrüßten die vielen Gäste. Zunächst war es Schulrat Volker Koch vom Staatlichen Schulamt Lörrach, der die engagierte Sonderpädagogin, die „unter erschwerten Bedingungen einen hohen persönlichen Einsatz geleistet hat“, lobte. Landrat Martin Kistler würdigte als Träger der Einrichtung die Verdienste der Beamtin und erinnerte an die vielen schulischen Weichenstellungen während ihrer langen Dienstzeit. Ganz besonders erwähnte er die Bewältigung der Fremdevaluation der Waldtor-Schule mit dem Prädikat „sehr gut“. Die Schulleiterin habe das Motto der Schule „Gesund und fit gestärkt für‘s Leben“ zielstrebig umgesetzt und sei dabei „auch unkonventionelle Wege gegangen“. Kistler wünschte der künftigen Ruheständlerin „alles Gute“ und meinte, sie könne nun die Schule „mit gutem Gewissen verlassen“.

Oberbürgermeister Philipp Frank wertete den letzten Schultag für Astrid Jehle als Schritt in eine „unfassbare Freiheit“ und wünschte ihr Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit.

Und schließlich war es noch der geschäftsführende Schulleiter der sonderpädagogischen Zentren, Benjamin Schock, der seine Wertschätzung mit den Worten „wie sehr du uns fehlen wirst“ zum Ausdruck brachte. In weiteren Liedern und Grußworten spiegelte sich die hohe Anerkennung für die scheidende Schulleiterin. Letztlich war sie es, die in ihrem facettenreichen Schlusswort an die vielen Stationen ihres Berufslebens erinnerte und sich abschließend bei allen beruflichen Wegbegleitern ausführlich und herzlich bedankte.

Der Konrektor der Waldtor-Schule, Simon Dobrodolac, lud zum Ende der Abschiedsfeier die Gäste zu einem kleinen Umtrunk.