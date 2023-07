Sie haben es geschafft: Die 57 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Waldshut halten ihr Abiturzeugnis in den Händen. Der Gesamtnotendurchschnitt lag bei 2,5. Es wurden fünf Preise, zehn Lobe und zahlreiche Sonderpreise verliehen. Ein Schüler hatte mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen und daneben auch noch zahlreiche Sonderpreise bekommen.

Für die Schüler beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. In ihrer Rede lobte Oberstudiendirektorin Isabell Schlipphack die Schüler, Eltern und Lehrerkollegen. An die Schüler gewandt sagte sie: „Heute Abend ist es Zeit zu feiern. Ihr könnt stolz sein, ihr habt den höchsten Bildungsabschluss erreicht. Für die meisten ist das Kapitel Schule jetzt beendet, lasst euch den Wind um die Nase wehen, nehmt euer Leben in die Hand“. Danken wolle sie den Eltern und den Kollegen. „Als Eltern haben Sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg Ihrer Kinder beigetragen.“ Zu den Lehrern sagte sie: „Die Kollegen hatten immer ein offenes Ohr für euch, immer stand das Abitur bei ihnen im Vordergrund.“

Die Lob- und Preisträger

Nach drei Jahren auf dem Wirtschaftsgymnasium in Waldshut nehmen fünf der 57 Absolventen Preise für ihre Abschlüsse entgegen. Dazu wurden elf Sonderpreise überreicht sowie zehn Lobe ausgesprochen. Neun der Abgänger hatten einen Notendurchschnitt unter 2,0,

Preise: Ideal Bllaca (1,0), Chiara Albrecht (1,4), Salome Staller (1,4), Lena Ebner (1,5), Moritz Schüler (1,6).

Lobe: Jasmin de Filippo (1,7), Amelie Schnurr (1,7), Ayiana Mülhaupt (1,8), Maximilian Mast (1,9), Viviana Vella (1,9), Mia Stempel (2,0), Diana Lang (2,0), Alessandro Gervasi (2,0), Jan Zipfel (2,0), Philemon Brandl (2,0)

Sonderpreise: Mathematik und Physik: Ideal Bllaca; Ethik: Ideal Bllaca und Süeda Agilkaya; Biologie: Chiara Albrecht; Geschichte und Gemeinschaftskunde: Lena Ebner; Englisch: Jasmin De Filippo, Alina Medinger, Ole Oldenburg, Alessandra Morath, Lora Balaschow und Chiara Albrecht. Italienisch: Elif Sagun und Alessandro Gervasi; Spanisch: Ines Coelho Francisco; Sport: Jannes Bockstaller; Deutsch: Chiara Albrecht; VBWL: Maximilian Mast; Sonderpreis der Fachschaft Wirtschaft: Salome Staller, Amelie Schnurr, Lena Ebner, Viviana Vella, Diana Lang, Aiyana Mülhaupt, Alessandro Gervasi und Moritz Schüler; Sonderpreis des Fördervereins für die beste Gesamtleistung eines Jahrgangs: Ideal Bllaca.

Eltern haben Kapital gut angelegt

Studiendirektor Simon Denz erklärte in seiner Rede: „Vor drei Jahren haben wir mit 85 Schülerinnen und Schülern angefangen mit dem Abenteuer der allgemeinen Hochschulreife. Von den 85 Schülerinnen und Schülern sind 57 Gewinnerinnen und Gewinner übrig geblieben, einige haben mit ihrem Durchschnitt sogar den Jackpot geknackt.“ Auch er wolle sich bei den Eltern bedanken. „Sie haben sie durchgefüttert und finanziert, aber das Kapital war sicher nicht schlecht angelegt.“ Dank gelte auch den Kolleginnen und Kollegen und sein besonderer Dank gehe dieses Jahr an die Jahrgangsstufe 2c , die er in Wirtschaft unterrichtet habe. „Ich bin immer gerne in den Unterricht gegangen, ich werde euch sehr vermissen.“ Den Abiturientinnen und Abiturienten wünsche er Glück, in allen Lebenslagen eine helfende Hand und im Sinne der Abi-Zeitung „trotz Stress und Depression, es waren die besten drei Jahre meines Lebens, macht‘s gut“.

Abgänger sehen sich gut gerüstet

Auch Scheffelpreisträgerin Chiara Albrecht hielt eine Rede und ließ die letzten drei Jahre Revue passieren. „Wir sind zusammengewachsen, haben gemeinsam gelernt und sind über uns hinausgewachsen. Wir haben das Wissen, um uns in der Welt zu behaupten. Eltern, Geschwister, Lehrerinnen und Lehrer haben uns unterstützt. Lasst uns mit Stolz zurückblicken und mit Zuversicht in die Zukunft sehen.“

