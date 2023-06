Dieser Abend war eine einzige Überraschung: Vom Konzertbüro Augsburg (KBA) war der Kabarettist Rolf Miller angekündigt mit seinem neuen Programm „Wenn nicht wann, dann jetzt“ in der Waldshuter Stadthalle. Mehr als 300 Besucher kamen, auch von weit her – etwa aus Lörrach, Weilheim und anderswo.

Überraschend war der ganze Abend: Rolf Miller (56), vielfach ausgezeichneter Meister der Wort- und Satzverdrehung, überschüttete das Publikum mit breitem Dialekt und in rasendem Sprechtempo. Burschikos in T-Shirt, kurzer Hose und Turnschuhen dozierte er in Wortfetzen und Halbsätzen. Sein einziges Requisit ist ein Stuhl und seine Wasserflasche. Umso üppiger seine Themen, die er respektlos und tabufrei im Niveau von Stammtischreden anriss: Die reichten von persönlichen Geschichten über seine Familie, Freunde und seine Katze Zoro bis zu Windrädern und Klimaklebern, Politik, Sportlern, Gendern oder Geschlechterrollen (“Wenn Frauen streiten, sitzt der Teufel in der Ecke und lernt“). Das sehr aufmerksame Publikum ging mit und reagierte blitzschnell und begeistert. Millers Stil: Er lümmelte genussvoll auf und in seinem Stuhl, überraschte durch Gedankensprünge oder abrupte Verdrehungen und brachte die verwegensten Geschichten mit todernstem Gesicht. „Jeder dritte Politiker ist mittlerweile so blöd wie die andern zwei“, hieß es da. Oder zum Thema Vegetarier: „Immer nur über Essen reden – früher haben wir gegessen, was es gab.“ Und über Windräder: „Wir haben nix dagegen – aber nicht bei uns. Am nächsten Tag sind wir alle in den Naturschutz rein – wegen Windrad.“

Nach zwei intensiven Stunden fand er den Abschluss: „Jetzt haben wir die Fragen der Menschheit durch. Krieg gab‘s immer. Ich will nicht Sand in den Kopf stecken.“ Und er überzeugte mit einer humorvollen Zugabe von Stimm-Imitationen – „so habe ich im Jahr 1991 angefangen“. Er schließt versöhnlich: „Sie waren ein sehr gutes Publikum. Ich war auch da.“ Ein höchst amüsanter, geistvoller Abend. Es gab viel Beifall.