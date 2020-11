„Die Gewinnsumme beträgt insgesamt 58.000 Euro – das ist beachtlich“, freut sich der für den Hochrhein zuständige Anzeigenverkaufsleiter Heiko Spitznagel vom SÜDKURIER Medienhaus, das die Aktion in diesem Jahr zum 22. Mal gemeinsam mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen auf die Beine gestellt hat.

Es sei ein „starkes Zeichen vom Handel in Waldshut-Tiengen„, so Heiko Spitznagel weiter, dass sich auch im Corona-Krisenjahr 60 Geschäfte bereit erklärt haben, das Gewinnspiel zu unterstützen – mehr als im vergangenen Jahr. Als Hauptpreis winkt ein Auto – ein Skoda Fabia Cool Plus – in der Farbe Rot, passend zur Weihnachtszeit.

Der Fünftürer hat einen Wert von 16.500 Euro und wird gesponsert vom Waldshut-Tiengener Autohaus Waser und dem SÜDKURIER Medienhaus. Darüber hinaus werden 13 weitere Sachpreise, 186 Einkaufsgutscheine und erstmals 4000 Sofortgewinne im Wert von 16.000 Euro verlost.

Und so funktioniert‘s

Bei jedem Einkauf in einem der 60 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Sie ein Rubbellos. Egal, wie viel in der Tasche landet und wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller neunstelliger Code. Diesen können Sie anschließend im Internet http://(rubbellos.suedkurier.de) in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben.

Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem Gewinn werden Sie per E-Mail informiert. Ob Sie zu den Sofortgewinnern gehören, erfahren Sie unmittelbar: Dafür gibt es auf den Rubbellosen ein zweites Feld, das abgetrennt und im Falle eines Gewinns sofort im jeweiligen Geschäft eingelöst werden kann.

Neu beim Weihnachtsgewinnspiel ist außerdem, dass statt der bisherigen Beilagen in SÜDKURIER und Alb-Bote ab dem 25. November immer mittwochs bis samstags täglich eine Doppelseite erscheint, auf der es nähere Informationen zur Aktion gibt und die einzelnen Preise im Detail vorgestellt werden.

Diese Sachpreise gibt es zu gewinnen

1. Preis Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199 Euro, gesponsert von Foto Schilling. 2. Preis Damenarmbanduhr Frederique Constant Heart Beat, Wert 1995 Euro, Sperl Juwel. 3. Preis 504 Kästen Fauna Mineralwasser, Wert 1254 Euro (ohne Pfand), Getränkeland Wagner. 4. Preis Heimarbeitsplatz, Wert 1016,97 Euro, Expert Octomedia. 5. Preis Gutschein für eine frei planbare Küche, Wert 1000 Euro, Fischer Küchenatelier. 6. Preis Stehleuchte Roxxane Leggera, Wert 870 Euro, Seipp Wohnen. 7. Preis Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft. 8. Preis Fernseher Samsung UHD-TV GU55TU 8509 UXZG, Wert 828 Euro, Medimax. 9. Preis Gutschein für eine Brille, Wert 700 Euro, Brille & Design. 10. Preis Einkaufsgutscheinpaket für Waldshut-Tiengen, Wert 600 Euro, Sparkasse Hochrhein. 11. Preis Gesundheitskorb, Wert 600 Euro, Markt-Apotheke. 12. Preis Samsung LED-TV, 55 Zoll, TU8000, Wert 599 Euro, Albiez Creativ- & Designbau. 13. Preis Mollerus Tasche Grenchen, Wert 589 Euro, Lederwaren Wegeler.