von SK

Mit dem Tod bedroht wurden nach Angaben der Bundespolizei drei Frauen am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Regionalbahn zwischen Waldshut und Basel. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen worden. Der 21-Jährige steht im Verdacht, die Frauen verbal mit dem Tode bedroht zu haben. Dabei habe er ein sogenanntes Cutter-Messer, ähnlich einem Teppichmesser, in der Hand gehalten. Zuvor hätten die Frauen den Mann gebeten, seine Füße von der Sitzbank zu nehmen. Aufgrund des Vorfalls blieb der Zug am Haltepunkt Dogern stehen. Der Triebwagenführer ließ die Türen blockiert, um das Aussteigen des Tatverdächtigen zu verhindern. Der Mann konnte dann noch im Zug durch Kräfte der Bundes- und Landespolizei festgenommen werden.