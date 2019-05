von SK

Ohne Beruf – so stand es im Pass, ihr wurden fast die Augen nass. Ohne Beruf war da zu lesen, und sie ist doch das nützlichste Wesen. Um für andere zu denken, zu sorgen, ist ihr Beruf vom frühen Morgen bis tief in die Nacht immer auf der ihren Wohl bedacht. Gattin, Mutter, Hausfrau zu sein, schließt das nicht alle Berufe mit ein: Als Köchin von alten Lieblingsspeisen, als Packer, wenn es geht auf Reisen, als Chirurg, wenn ein Dorn im Finger zersplittert, als Schiedsrichter bei Kämpfen erbost und verbittert, als Finanzgenie, wenn der Geldbeutel soll strecken, als Lexikon, das schier alles soll wissen, als Flickfrau, wenn der Strumpf und Kleider zerrissen, als Märchenerzählerin ohne ermüden, als Hüterin des Hauses Frieden, als Puppendoktor, als Dekorateur, als Gärtner, Konditor, Friseur, unzählige Titel könnt´ ich noch zählen, von solch aufopfernden treuen Seelen, von Frauen die Gott erschuf, und das nennt die Menschheit – Frau ohne Beruf. Und dann noch das: ohne Wert! Kein eigenes Gehalt, keine eigene Rente, kein einziger Tag frei nur für sich. Sie muss funktionieren, ob krank oder gestresst, egal. Sie hat der Arbeit viel, keine Hilfe ist für sie da und so weiter. Das Ergebnis lautet: ohne Wert, ohne Beruf, aber sehr nützlich, da sehr günstig. Beschämend und sehr traurig!