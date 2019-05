von Ursula Freudig

Auch das achte Kinder-für-Kinder-Konzert hat wieder viel Spaß gemacht: Die Neuauflage des Kollektenkonzerts des Kiwanis Club Waldshut-Tiengen zugunsten notleidender Kinder in der Gegend punktete mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm und einer unkomplizierten, frischen Ausstrahlung. Zwei Chöre, einer von der Johann-Peter-Hebel Schule, einer vom Klettgau-Gymnasium, die Jugend der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern und die Band The Roaring Tomtits traten auf.

Die Pfarrkirche war nicht ganz, aber doch sehr gut gefüllt, als Philipp Stoll (Präsident) und Rainer Illmann (Projektleiter) vom Kiwanis Club das Publikum begrüßten. „Was gibt es Schöneres als strahlende Kindergesichter“, sagte Stoll und fand damit die treffende Überleitung zum Auftritt des Grundschulchors der Tiengener Hebel-Schule. Mit großer Begeisterung und vollem Körpereinsatz vermittelten die Grundschüler unter der Leitung von Anna Canisius unbekümmerte Leichtigkeit. „Singen ist ne coole Sache“ sangen sie zum Auftakt und waren hierfür selbst der beste Beweis.

Unbekümmert: Der Grundschulchor der Tiengener Johann-Peter-Hebel-Schule zeigt bei seinem Auftritt viel Bewegung. Bild: Ursula Freudig

Von großer Ausdruckskraft war der Auftritt des Mittel- und Oberstufenchors des Klettgau Gymnasiums Tiengen unter der Leitung von Martin Umrath. Der Chor präsentierte Lieder aus dem Musical „Les Miserables“. Vom ersten bis zum letzten Ton zogen die Schüler das Publikum mit ihrem gefühlvollen und intensiven Gesang in den Bann. Einzelne glänzten auch solistisch.

Ausdrucksstark: Der Mittel- und Oberstufenchor des Klettgau-Gymnasiums Tiengen singt in der Pfarrkirche Lieder aus „Les Miserables“. Bild: Ursula Freudig

Nicht weniger vom Publikum gefeiert wurden die beiden weiteren Akteure: Michael Schachner und „seine“ jungen Blasmusiker von der Jugendkapelle der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern nahmen mit auf eine kurzweilige Reise durch die bunte Welt der Blasmusik. Schwungvoll und gekonnt setzten sich die Nachwuchsmusiker unter anderem mit einem Marsch und dem Ed Sheeran Hit „Shape of you“ in Szene.

Flott: Die Jugendkapelle der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern zeigt wie vielfältig Blasmusik sein kann. Bild: Ursula Freudig

Beim Kinder-für-Kinder Konzert sind jedes Mal auch besondere erwachsene Gäste mit dabei. Dieses Mal bot die hiesige Band The Roaring Tomtits ein mitreißend rockig-kraftvolles Kontrastprogramm mit überwiegend Hits aus den 40er Jahren wie „Don‘t Be Shy“ und „Baby Love“. Die Band ist noch jung. Ihre Mitglieder haben aber in anderen Formationen am Hochrhein Pop- und Rockgeschichte geschrieben.

Rockig: Die Band The Roaring Tomtits mit Rafael Herrmann (von links), Elli Rünzi, Daniela Leber, Volker Simon und Bernd Granacher legt beim Kinder-für-Kinder-Konzert richtig los. Bild: Ursula Freudig

Mit einem schwungvollen „I Will Follow Him“ aus Sister Act verabschiedeten sich alle Akteure gemeinsam vom Publikum, das am Schluss stehend applaudierte.

