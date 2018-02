Die Veranstaltung „Lebens(t)räume – Gemeinwohl gestalten“ beinhaltet eine Infobörse, die örtliche Initiativen und Angebote vorstellt.

Wie wollen wir zusammenleben? Wie müssen Wohnräume und das soziale Miteinander gestaltet sein, damit alle Altersgruppen sich wohlfühlen und Orte und Städte zukunftsfähig sind? Antworten und Anregungen sowie viel Raum für Begegnung und Austausch wird im April eine zweitägige Veranstaltung in der Justus-von-Liebig-Schule geben. Sie steht unter dem Motto „Lebens(t)räume – Gemeinwohl gestalten“. Organisatoren sind der Landkreis Waldshut, die Stadt Waldshut-Tiengen und der gemeinnützige Verein Wohnvision am Hochrhein, der in der Gartenstraße ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt verwirklicht hat.

Bereits 2008 gab es ein Forum zum Thema „Wohnen im Alter“. Die kommende Veranstaltung ist eine Weiterführung mit den Schwerpunktthemen: „Anders wohnen als gewohnt“, „Miteinander füreinander – Nachbarschaftsinitiativen“ und „Generationsgerechte Stadt“. Zu jedem Bereich wird je ein aus der Praxis kommender Experte einen Vortrag halten. Einblicke in entsprechende ehrenamtliche und professionelle Initiativen und Angebote in der Gegend gibt eine Infobörse mit zahlreichen Ständen hiesiger Gruppen, Vereine und Organisationen. „Ein Marktplatz für Infos und Entwicklungen“ nennt Stadtrat Alfred Scheuble vom Organisationsteam die Veranstaltung. Sie will Menschen Mut machen, selbst aktiv zu werden, um beispielsweise eine Nachbarschaftshilfe oder Wohngemeinschaft zu gründen. „Jeder sollte seine Umgebung im Blick haben, um zu sehen, was möglich ist“, so Karin Lindemann vom Verein Wohnvision. Erik Böffgen vom Stadtplanungsamt sieht vor allem auch die Kommunen als Metzwerkmanager in der Pflicht beim Aufbau zukunftsfähiger Gemeinschaften.

Dies in Anlehnung an Aussagen von Thomas Klie aus Freiburg, Mitautor des aktuellen Altenberichts der Bundesregierung, der bei der Veranstaltung den Eröffnungsvortrag halten wird.

Termine und Programm