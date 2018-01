Waldshut-Tiengen Zum Dreikönigsfest sind wieder Kinder und Jugendliche in bunten Roben als Sternsinger unterwegs

In Tiengen kommen die Sternsinger auf Bestellung. Die Kinder und Jugendlichen machen sich gegen Kinderarbeit stark.

„Wir haben circa 50 Gewänder in unserer Kirche“, erklärt Sabine Gerteis, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena und schließt den Schrank auf, in dem die Kostüme der Sternsinger aufbewahrt werden. „Ich möchte aber kein Rot anziehen“, wirft der fünfjährige Hennes Giebels ein. Er ist extra mit seinen beiden Geschwistern Theo und Jetta für ein Foto gekommen und wird dieses Jahr zum ersten Mal bei den Sternsingern mitsingen. „Das wird gerne bei der Anprobe berücksichtigt. Heute ist es doch nur für ein Foto“, erklärt Sabine Gerteis. „Na gut“, gibt Hennes nach und wirft sich das rote Gewand über den Kopf, „dafür darf ich aber den großen Stern halten.“

Bevor sie losziehen, dürfen sich die Kinder aus dem großen Schrank, der in der oberen Sakristei der katholischen Kirche in Tiengen steht, ein Kostüm aussuchen. Darunter sind nicht nur moderne Kostüme, sondern auch Umhänge, die aus alten Priestergewändern geschneidert wurden. Von Klein bis Groß findet sich für fast jede Größe ein Gewand. „Eva Hug ist für die Anprobe zuständig und hat ein System im Schrank“, erzählt die Gemeindereferentin und Organisatorin des Sternsingens. Doch nicht nur die Kostüme gehören zu der Ausstattung der Sternsinger.

Jede Gruppe erhält eine Tasche, die einen Sternsingerausweis, Kreide, Spendendose, Stadtplan und geweihtes Salz beinhaltet. Zudem gibt es seit einiger Zeit Vordrucke und Tafelaufkleber, „da man mittlerweile nicht mehr auf jeder Tür mit Kreide schreiben kann“, erklärt Sabine Gerteis. Früher wurde auch Weihrauch mitgegeben, dieser löst jedoch den Feueralarm bei Rauchmeldern aus. „So schnell können sich Traditionen ändern“, sagt die Organisatorin über die Neuerungen.

In Tiengen kommen die Sternsinger seit mehr als zehn Jahren nur noch auf Bestellung. Per Telefon, E-Mail und in den Kirchen konnten Bürger ihren Wunsch äußern, von den Sternsingern besucht zu werden. Anhand dieser Bestellungen plante Bernd Giebels, ehrenamtlicher Helfer und Vater von Theo, Hennes und Jetta, zusammen mit zwei Ministranten die Straßeneinteilung.

Bereits Anfang Dezember trafen sich alle Gruppenleiter, Kinder und Jugendlichen zum ersten Mal. Zusammen schaute man einen Film über Kinderarbeit in Indien an, dem diesjährigen Schwerpunktthema. „Die Betroffenheit bei den Kindern war sehr groß. Mit dem Film konnten wir aber zeigen, wofür wir die Spenden sammeln“, sagt Sabine Gerteis.

Jedes Jahr machen sich Kinder und Jugendliche am Dreikönigsfest in ihren bunten Gewändern auf den Weg, um Segen in die Häuser der Stadt zu bringen und Geld für einen guten Zweck zu sammeln. In Tiengen und Breitenfeld haben sich dafür diesmal 60 Kinder gemeldet. „Da immer weniger Kinder als Sternsinger mitmachen, haben wir dieses Jahr zum ersten Mal auch den Aufruf in den ersten Klassen gestartet“, erklärt die Gemeindereferentin. In Gruppen von mindestens fünf Personen ziehen die Kinder dann von Haus zu Haus, um Segen zu spenden und Geld für den guten Zweck zu sammeln. Dabei ist pro Gruppe immer eine Begleitperson dabei.

