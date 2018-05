Waldshut-Tiengen Zum 40. Geburtstag der Musikschule Südschwarzwald geben die Musiker ein beeindruckendes Konzert

Ein hohes Niveau präsentierten die Mitwirkenden beim Geburtstagskonzert der Musikschule Südschwarzwald in der Tiengener Pfarrkirche. Der Erlös des Konzertes geht an Renovierung der Peter Thumb Kirche und die Sanierung der Orgel.

Mit einem Jubiläumskonzert in der Tiengener Pfarrkirche feierte die Musikschule Südschwarzwald ihren 40. Geburtstag. Unter der Leitung von Christian Steinlein präsentierten die Musiker ein spannendes und abwechslungsreiches Programm aus fünf Jahrhunderten.

Die Einnahmen aus der Kollekte kamen der Renovierung der Peter Thumb Kirche und der Sanierung der Orgel zugute.

Gemeinsam konzertierten Lehrkräfte der Schule mit ehemaligen Schülern in verschiedenen Ensembles bis hin zum großen Orchester. Für den finalen Auftritt hatte Eckhard Kopetzki den Titel "Musik am Hochrhein" komponiert, ein Stück für ein großes Orchester, mit einer ungewöhnlichen instrumentalen Besetzung und einer besonderen klanglichen Vielfalt.

Werner Hilpert, Leiter der Musikschule, sagte zur Begrüßung: "Kinder, Jugendliche und Erwachsenen brauchen Musik für eine harmonische Entwicklung ihrer Persönlichkeit."

So erlebten jedes Jahr rund 3000 Menschen musikalische Bildung an der Musikschulschule. Hinzu käme die Zusammenarbeit mit vielen Musikvereinen, Schulen, Kirchengemeinden und Kindergärten. Zusätzlich würden viele Kinder über das Landesprogramm "Singen, Bewegen, Sprechen" in ihren sozialen, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten gefördert.

Hilpert dankte den Trägern der Schule, dem Landkreis und 19 Gemeinden, für ihre Unterstützung. Er freute sich daher, unter den Besuchern auch drei Bürgermeister begrüßen zu könne: Thomas Kaiser aus Häusern, Thomas Schäuble aus Lauchringen und Joachim Baumert aus Waldshut-Tiengen. Namentlich begrüßte er auch die neue Kulturreferentin des Kreises, Susanna Heim.

Die ersten musikalischen Akzente setzte das "Brasserie-Quintett" mit mehreren Stücken, darunter der "Earl of Oxford's March" von William Byrd, die "Fuge in g-Moll" von J. S. Bach und bekannte Melodien aus dem Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein. Dann hatte Johanna Schutzbach ihren großen Auftritt, die mit ihrer brillanten Sopranstimme in der Bach-Kantate "Jauchzet Gott in allen Landen" den Ton angab.

Drei Instrumentalchöre präsentierten, von verschiedenen Standorten aus, den "Cazon a 12" von Giovanni Gabrieli. Großartig war der Auftritt des Marimba- und Percussionquartetts, das mit rhythmischen und sphärischen Klängen das Publikum begeisterte. Klassik pur bot das Streicherensemble mit der Kirchensonate KV 336 von W. A. Mozart. Mit anhaltendem Beifall honorierte das Publikum das herausragende Engagement der Musiker.