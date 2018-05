Waldshut-Tiengen Zoll deckt in Waldshut-Tiengen Schmuggel von 42 Kilo Tabak auf

Ein Schmuggel mit 42 Kilo Tabak wurde nach Mitteilung des Hauptzollamts in Waldshut-Tiengen aufgedeckt. Der Tatverdächtige sei bei der Aufgabe von Paketen an einer Poststelle ertappt worden.

Beamte des Hauptzollamts Singen haben laut Mitteilung der Behörde im Stadtgebiet von Waldshut-Tiengen einen Schmuggel aufgedeckt, bei dem 42 Kilogramm Feinschnitttabak für Selbstdreh-Zigaretten in insgesamt 840 Kleinverkaufspackungen zu je 50 Gramm ohne Anmeldung über die Grenze nach Deutschland gebracht worden seien.

Die Zöllner hätten einen in der Schweiz ansässigen Mann beobachtet, als er ein versandfertiges Paket zu einer Poststelle bringen wollte. Bei der anschließenden Kontrolle seien im Fahrzeug des Mannes zwei weitere versandfertige Pakete entdeckt worden. Alle drei Sendungen seien an einen Empfänger in England adressiert gewesen. Durch Aufgabe der Pakete bei einer deutschen Poststelle sollten offensichtlich die fälligen Einfuhrabgaben eingespart werden, so das Hauptzollamt.

Aufgrund der auf jeder Einzelverpackung angebrachten Duty-Free-Kennzeichnung sei der Feinschnitttabak jedoch für den freien Handel gar nicht zugelassen und wurde deshalb sichergestellt. In England hätte die Ware im freien Verkauf mehr als 20 000 Euro eingebracht, berichtet der Zoll.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet. Er musste eine Kaution in Höhe von 4000 Euro hinterlegen.