Ein abgedunkelter Raum, in dem die von Zigaretten geschwängerte Luft steht. An der Wand blinken bunte Automaten, die von Männern stundenlang mit Geldstücken gefüttert werden. So stellen sich die meisten von uns eine Spielhölle vor. Doch die Realität sieht in der Regel anders aus. „Es sind keine dunklen Kaschemmen. Die meisten Spielotheken haben Hotelflair. Sie sind hell und freundlich“, sagt Jonas Firnkes.

Firnkes ist Sozialarbeiter und arbeitet als Therapeut bei der Fachstelle Sucht in Waldshut-Tiengen, die sich der Prävention, Beratung und Behandlung von Alkohol-, Medikamenten-, Drogen- und Glücksspielsüchtigen verschrieben hat. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Glücksspielsucht. Am 25. September findet ein bundesweiter Aktionstag gegen Glücksspielsucht statt.

Die Fachstelle Sucht nimmt selbst nicht an der Aktion teil. „Wir haben nicht die Kapazität“, erklärt Firnkes und fügt hinzu: „Aber es ist uns wichtig, das Thema auf den Tisch zu bringen.“ Denn obwohl die Zahl der Betroffenen, die in der Beratungsstelle in der Waldshuter Kaiserstraße Hilfe suchen, in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, sei die Glücksspielsucht nicht rückläufig.

Jonas Firnke ist Sozialarbeiter und Therapeut für Glücksspielsucht bei der Fachstelle Sucht in Waldshut. | Bild: Juliane Schlichter

„Lotto macht weniger süchtig als Automaten„

Im Gegenteil: Rund 180.000 Menschen in Deutschland gelten als spielsüchtig. Dies geht aus dem Jahrbuch Sucht 2019 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervor. Hinzu kommen 326.000 Menschen mit einem problematischen Spielverhalten. Auf dem legalen deutschen Glücksspielmarkt wurde 2017 ein Umsatz – gleichbedeutend mit Spieleinsätzen – von 46,3 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Anstieg um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Landkreis Waldshut werden jährlich knapp 43 Millionen Euro an Automaten verzockt, wie eine Recherche dieser Zeitung ergeben hat.

Zu Jonas Firnkes kommen Betroffene erst, „wenn der Leidensdruck zu hoch geworden ist“. Finanzielle Probleme, Schwierigkeiten in der Partnerschaft bis zum Abrutschen in die Kriminalität zählen zu den Folgen der Glückspielsucht. Er beschreibt das Leben von Glücksspielsüchtigen als Hamsterrad. „Das Tragische ist, dass sie nie vorwärtskommen. Tagsüber verdienen sie ihr Geld und abends verzocken sie es wieder“, beschreibt Firnkes den Tagesablauf vieler Betroffener.

Es seien nicht hauptsächlich Männer, die spielsüchtig sind, widerlegt der Therapeut ein weiteres Klischee. „Es gibt Spielotheken, in die überwiegend Frau gehen“, sagt Firnkes. So gebe es in vielen staatlichen Spielbanken Automaten, die gezielt die weibliche Klientel ansprechen sollen. „Die sind dann beispielsweise rosa oder haben Hundewelpen statt Indiana Jones als Motiv.“ Glücksspielsucht ziehe sich durch sämtliche Schichten. „Allerdings sind relativ viele junge Leute betroffen. Der Großteil ist unter 40“, so Firnkes. Seiner Erfahrung nach handelt es sich oft „um Menschen, die beruflich viel leisten, viel Geld verdienen und hohe Ansprüche an sich selbst stellen“.

„Glücksspielern fällt es deutlich schwerer als anderen Süchtigen, sich Beratung zu suchen“, berichtet Jonas Firnkes. Die Hemmschwelle sei viel höher als beispielsweise bei Alkoholsüchtigen. Eine Erklärung hat der Therapeut dafür nicht. Fünf Prozent ihrer Klienten, wie die Mitarbeiter der Fachstelle Sucht die Beratungssuchenden nennen, seien spielsüchtig. 2018 baten in diesem Bereich 28 Betroffene um Hilfe, 2017 waren es 31.

Firnkes beschreibt die Auftragslage als „wellenartig“. Mal gebe es vier Erstgespräche in einer Woche, mal käme gar niemand. „Im Moment ist mehr oder weniger tote Hose“, sagt er. Bis Anfang des Jahres leitete Firnkes eine Gruppe für Spielsüchtige. Er würde sich freuen, wenn sich wieder Interessierte dafür finden würden. „Die Gruppe hätte den Vorteil, dass die Teilnehmer sich gegenseitig motivieren können.“