Die Weihnachtsmarkt-Veranstalter in Waldshut verzweifeln an mutwilligen Beschädigungen und Diebstählen der Dekoration. Jährlich enstehen so 3000 bis 5000 Euro Schaden.

Zerschnittene Lichterketten, geklaute Bäume, abgeräumte Dekoration: Das ist nur eine Auswahl der Ärgernisse, mit denen sich das Organisationsteam des Waldshuter Weihnachtsmarktes in der Kaiserstraße derzeit wieder herumschlägt. Jetzt reicht es den Veranstalter vom Werbe- und Förderungskreis: "Bei manchen ist überhaupt kein Bewusstsein da, was sie mit ihren Taten hier anrichten", so Susanne Sonntag.

Denn wer etwas klaut oder zerstört, beschädigt nicht nur das Ambiente auf dem Weihnachtsmarkt. Dem Werbe- und Förderungskreis entstehen Kosten, um alles zu ersetzen. 3000 bis 5000 Euro kostet das jährlich. "Wir sind ein Verein, arbeiten ehrenamtlich und haben ohnehin ein enges Budget, da ist das viel Geld", sagt Renate Halter aus dem Weihnachtsmarkt-Team. Sie appelliert an Besucher, die Augen offen zu halten, ob sich jemand an der Dekoration vergreift. Im Nachhinein Täter zu finden, ist selbst mit Bildern fast unmöglich.

Eine "Nehmermentalität, die überhand nimmt" beklagt Halter. Von Ständen werde oft schon in der ersten Nacht die Dekoration weggeklaut, wenn sie etwas Besonderes sei. So sei der Flammlachsstand vergangenes Jahr mit einem großen Schlitten geschmückt gewesen, erinnert sich Halter – am Tag darauf war die Deko schon geklaut. In Sachen Weihnachtsbäume macht sie noch einmal klar: Nach dem Ende des Weihnachtsmarkts können die dafür bestimmten Bäume kostenlos mitgenommen werden. Allerdings auch wirklich erst dann, nicht jetzt. Und die großen Bäume in den Brunnen sind ohnehin nicht zu verschenken. "Aber manch einer kommt, zerschneidet noch die Lichterkette und nimmt so einen Baum einfach mit", ärgert sich Halter.