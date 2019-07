Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Zeitkapsel in der Tiengener Kirchturmkugel offenbart Interessantes aus den Jahren 1925 und 1976

Die goldene Turmkugel der Peter-Thumb-Kirche, die im Zuge der Sanierung geöffnet wurde, enthält einen kleinen Schatz: Eine Zeitkapsel mit Dokumenten von 1925 und 1976 offenbart Einblicke in das Leben der damaligen Kirchengemeinde in Tiengen – ein Dokumenten in Sütterlinschrift muss erst noch entschlüsselt werden.