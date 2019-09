von sk

Waldshut früher und heute in einem Foto zu vereinen, das gelingt dem Fotokünstler Isaac Reeves aus der englischen Partnerstadt Lewes. Das städtische Kulturamt zeigt seine Fotomontagen vom 3. bis 18. Oktober in der Waldshuter Stadtscheuer, die Ausstellung wird am 2. Oktober, 18.30 Uhr, eröffnet. Es spricht Kulturamtsleiterin Kerstin Simon.

Im Juni war Isaac Reeves in Waldshut, um hier den Nachlass von Photo Bach, der sich im Stadtarchiv Waldshut-Tiengen befindet, nach geeigneten historischen Motiven zu durchkämmen. In einem zweiten Schritt fotografierte er dieselben Orte, wie sie uns heute vertraut sind. Zurück in seiner Heimat hat er beide Motive dann so übereinandergelegt, dass Kollagen entstanden sind, die Menschen und Orte über die Zeiten hinweg verbinden. Der aktuelle Teil der Fotomontagen ist farbig, die Bilder von Photo-Bach sind wie im Original schwarzweiß.

Reeves, geboren 1997, studiert derzeit an der Brunel University London. Seine außergewöhnlichen Fotomontagen wurden bereits zwei Mal in seiner Heimatstadt Lewes ausgestellt. Dort konnte Issac Reeves die Bilder aus dem Archiv des väterlichen Edward-Reeves-Fotostudios als Grundlage für seine Arbeit verwenden. Dieses Archiv ist das älteste sich noch in Familienbesitz (seit 1858) befindliche Fotoarchiv der Welt.

Die Waldshuter Ausstellung ist vom 3. bis 18. Oktober von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, geöffnet.