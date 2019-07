von Susann Duygu-D'Souza

Neu wird auch die Temporeglung: Ist entlang der Wutachstraße bisher Tempo 50 erlaubt, soll in den kommenden Wochen Tempo 30 von der Einmündung Klettgaustraße bis kurz nach dem Spielplatz nach der Stadthalle eingeführt werden. Diese Maßnahme soll laut Jürgen Wiener, Leiter der städtischen Ortspolizeibehörde Waldshut-Tiengen, zum einen für mehr Sicherheit sorgen und zum anderen den Verkehrsfluss zu den Stoßzeiten wie Schulanfang- oder ende sowie Feierabendverkehr verbessern.

Damit vor allem Schulkinder, die mit dem Rad oder zu Fuß zum Schulcampus kommen, nicht an jeder Querstaße halten müssen, sei die Rechts-vor-links-Ordnung aufgehoben, erklärt Wiener. Bisher stehen noch provisorische Verkehrsschilder entlang der Wutachstraße, das solle sich aber in den kommenden Wochen ändern.

Aber nicht nur die Verkehrsführung wurde verändert, sondern es wurden auch etliche Neuerungen entlang der Wutachstraße und des Schulcampus eingerichtet: So wurde beispielsweise der Straßenbelag erneuert, es gibt jetzt zwei Zebrastreifen, einen Mittelstreifen, ausgezeichnete Radwege, eine Elternhaltestelle bei der Mensa, eine Verlegung der Bushaltestelle von der Mensa in Höhe der Stadthalle und eine Erneuerung der Überquerungshilfe.

Ein neuer Zebrastreifen auf der Wutachstraße soll für Fußgänger mehr Sicherheit bringen.

Doch noch nicht alle Verkehrsteilnehmer haben sich an die neue Verkehrsführung gewöhnt, weshalb es immer noch zu Verwirrung kommt, weiß Anwohnerin Melanie Kaysi. „Als die neuen Schilder kamen, war es ein einziges Hupkonzert, weil viele die neue Verkehrsführung noch nicht registriert haben. Mittlerweile ist es besser geworden, aber es gibt immer noch etliche Autofahrer, die an den Querstraßen halten, um die von rechts kommenden Fahrzeuge abbiegen zu lassen.“ Kaysi weiter: „Ich habe die Änderung am Anfang kritisch betrachtet, bin mittlerweile aber davon überzeugt, dass sie gerade für die Schulkinder viel sicherer ist. Auch dass Tempo 30 eingerichtet wird, halte ich für richtig. Denn nach der Aufhebung von Rechts-vor-links fahren viele Autofahrer zumindest gefühlt viel zu schnell.“

Doch warum kam es überhaupt zu der veränderten Verkehrsführung? Jürgen Wiener: „Im Rahmen einer Verkehrsschau wurde festgestellt, dass die Verkehrsführung optimiert werden muss, damit vor allem die Schulkinder einen sicheren Weg haben und Unfälle verhindert werden.“ Zuvor hätte es auch aus der Bevölkerung Beschwerden hinsichtlich Sicherheit und Lärm sowie fehlender Zebrastreifen gegeben. Auch die Schulen hätten eine mangelnde Sicherheit kritisiert. So habe der Gemeinderat 2017 darauf regiert und für eine neue Verkehrsführung gestimmt, die das Straßenverkehrsamt dann angeordnet hat.

Hans-Martin Bratzel, Schulleiter der Realschule in Tiengen: „Mit den neuen Maßnahmen ist der Schulweg sicherer geworden. Und auch die Zebrastreifen und die neuen Buchten für die Busse sind im Schulbereich sehr sinnvoll. Vor der Umstrukturierung der Straße ging es hier manchmal kreuz und quer zu, jetzt gibt es durch die Markierungen endlich Struktur.“ Übrigens seien auch Vorschläge wie die Einrichtung eines Zebrastreifens des Achterrats, in dem Schüler aller achten Klassen aus Waldshut-Tiengen sitzen, in die Planung einbezogen worden, weiß Bratzel.