Lernen kann und soll Spaß machen. Mit diesem Vorsatz tritt das SÜDKURIER-Wissensforum an und will seinen Gästen an sechs Vortragsabenden Wissensimpulse von ausgewiesenen Experten zur Persönlichkeitsentwicklung vermitteln.

Unter dem Motto „Mit SÜDKURIER Wissen tanken“ lädt das SÜDKURIER Medienhaus mit Unterstützung der Sparkasse Hochrhein in die Waldshuter Stadthalle ein. Das Wissensforum bietet den Besuchern sechs Mal gebündeltes Seminarwissen in einem jeweils 1,5-stündigen unterhaltsamen Vortragsabend. Das sind die Referenten:

Thomas Baschab

Mit seinen ungewöhnlichen Methoden und seinem begeisternden Seminarstil – einer authentischen Mischung aus Tiefgang und Humor – bringt Thomas Baschab seit 1987 Führungskräfte und Mitarbeiter aller Branchen auf Erfolgskurs. Zudem coacht er Führungskräfte aus der Wirtschaft und hält Vorträge als Gastdozent an Hochschulen. Im sportlichen Bereich coacht er Spitzensportler aus unterschiedlichen Sportarten. Zu seinen Klienten gehören zahlreiche Olympiasieger, Welt- und Europameister und er gehört zu den Pionieren des Mentaltrainings im Sport. In Waldshut referiert Baschab am 21. Mai über die ungeahnten Möglichkeiten, sein inneres Potenzial zu nutzen.

Thomas Baschab | Bild: Sprecherhaus

Monika Matschnig

Sie lebt, was sie lehrt. Die ehemalige Leistungssportlerin Monika Matschnig ist diplomierte Psychologin und Expertin für Körpersprache. Sie begeistert durch ihren lebendigen, interaktiven Vortragsstil und ihr profundes Fachwissen und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Bestseller-Autorin ist gern gesehener TV-Gast, ihre pointierten Analysen von Prominenten, Politikern und Entscheidungsträgern werden geschätzt und zugleich gefürchtet. Sie doziert an mehreren Universitäten, und zu ihren Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen. Bei ihrem Vortrag am 25. Juni in Waldshut spricht Matschnig über die Wirkung von Menschen auf andere durch ihre Körpersprache.

Monika Matschnik | Bild: Sprecherhaus

Volker Busch

Der Facharzt für Neurologie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie leitet an der Universitätsklinik in Regensburg die wissenschaftliche Arbeitsgruppe psychosozialer Stress. Volker Busch ist Buchautor und hat zahlreiche Publikationen über seine Forschungsthemen veröffentlicht und sich in diesem Bereich habilitiert. Mit seinen Vorträgen und Seminaren vermittelt er auf neurowissenschaftlicher Basis innovative Methoden zur Gesundheitsprävention, Lebensführung und Leistungserhaltung in Unternehmen und berücksichtigt dabei die typischen Probleme der modernen Arbeitswelt. Geist und Gehirn stehen im Mittelpunkt seiner Inhalte, dies auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage, mit hohem Alltags- und Praxisbezug sowie einer äußerst humorvollen und spannenden Umsetzung. Er kommt am 23. Juli nach Waldshut.

Volker Busch | Bild: Sprecherhaus

Monika Hein

Die Expertin für bewegendes Sprechen verkörpert ihr Thema auf der Bühne als Rednerin und in Funk und TV als Sprecherin. 1995 zog Monika Hein aus Südhessen nach Hamburg, um Musical zu studieren. 1997 gewann die Neugier und sie wechselte an die Universität Hamburg, um dem Phänomen “Sprechen” in der Phonetik weiter auf den Grund zu gehen. Seit 2004 ist sie selbstständig als Rednerin, Trainerin und Coach. Schauspieler, Sprecher, Moderatoren, Lehrkräfte, Führungskräfte, Anwälte, Notare und Verkäufer zählen zu ihren Kunden. Als Sprecherin ist sie in den Bereichen Synchron, Voice-Over, Produkt- und Imagefilm sowie in der Werbung aktiv. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz schöpft sie in ihren Vorträgen und Trainings: begeistert, fundiert und inspirierend – so auch am 24. September in Waldshut.

Monika Hein | Bild: Sprecherhaus

Dani Nieth

Der gebürtige Zürcher Dani Nieth sagt dem destruktiven Jammern den Kampf an. Aus mehr als 20 Jahren Seminar- und Coachingerfahrung hat er ein wirksames Entwöhnungsprogramm entwickelt: Den Sieben-Punkte-Plan, der mit einfachen Übungen hilft, negative Denkmuster und starre Sichtweisen aufzubrechen und generellen Pessimismus zu bekämpfen. Er zeigt, wie Sie Energiekiller abschaffen, die uns daran hindern, unsere Tatkraft dort einzusetzen, wo sie Nutzen, Lebensqualität, Gesundheit und Erfolg bringt. Er zeigt in seinem Vortrag am 15. Oktober in Waldshut, wie man Ziele locker verfolgen und Träume mit viel Spaß realisieren kann: Unkompliziert-intellektuell, spontan, kritisch und sympathisch.

Dani Nieth | Bild: Sprecherhaus

Gereon Jörn

Der erfolgreiche Trainer Gereon Jörn ist im deutschsprachigen Raum als Potenzialwecker bekannt. In seinen Seminaren und Vorträgen vermittelt er auf lebendige und unterhaltsame Art und Weise, dass es absolut wichtig ist zu wissen, wie der Empfänger tickt. Gereon Jörn übernahm mit Anfang 20 den Vertrieb eines Unternehmens und verkaufte dort im ersten Jahr so viel wie das Unternehmen in den elf Jahren zuvor. Als Unternehmer führte er dann zusammen mit einem Partner eine Firma zum Erfolg. Dadurch sind seine Vorträge so praxisnah, lebendig und kurzweilig und doch nachhaltig. Mit Gereon Jörn geht die Reihe am 19. November für 2019 zu Ende.

Gereon Jörn | Bild: Sprecherhaus

