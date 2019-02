Waldshut-Tiengen 12. Februar 2019, 12:55 Uhr

Wohngebiet in Waldshut: Unbekannter zersticht Autoreifen

Drei zerstochene Autoreifen summieren sich auf einen Sachschaden von rund 200 Euro. An einem am Sonntag und Montag in Waldshut geparkten Wagen blieb nur der rechte Vorderreifen heil. Die Polizei sucht Zeugen.