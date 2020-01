von Rolf Sprenger

Ein gerührtes Ehrenmitglied, gut aufgelegte Gäste, aber auch die Todesfälle des abgelaufenen Vereinsjahrs bestimmten die Hauptversammlung des Musikzugs St. Florian im Waldshuter Feuerwehrgerätehaus. Pünktlich um 19 Uhr begrüßte der Abteilungskommandant Andreas Hausy am vergangenen Sonntagabend rund 50 Kameraden und Gäste zum traditionellen Neujahrshock.

Der Verein Der Musikzug St. Florian wurde in den frühen 1960er Jahren gegründet. Am Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut im Jahr 1964 fand der erste gemeinsame Auftritt von Spielmannszug und Musikzug St. Florian statt. Der Musikzug hat derzeit 19 Mitglieder sowie 19 Ehrenmitglieder. Der Spielmannszug glänzt mit 28 Aktiven. Der oberste Grundsatz des Musikzuges St. Florian war, ist und bleibt: „Mit Freude zu musizieren, mit Musik zu helfen und den Menschen Freude zu bereiten.“ Weitere Informationen finden Sie hier

Bei der Totenehrung wurde Fahnenträgerin Ina Knobloch und Gründungsmitglied Adolf Bornhauser gedacht, der bis vor Kurzem die erste Trompete geblasen und lange Jahre als Vorstandsmitglied die Geschicke des Vereins mitbestimmt hatte. Andreas Hausy bedauerte bei seinem Jahresrückblick, dass die Anzahl der Auftritte stark rückläufig gewesen sei. Dennoch seien die Auftritte beim Kappenabend, den Waldshuter Sommernächten und bei der Chilbi erfolgreiche Konzerte gewesen. Zum ersten Mal hatte der Verein am Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand teilgenommen. Besinnlich wurde die Saison mit dem Auftritt in der Liebfrauenkirche am Ersten Advent abgeschlossen.

Ärger macht auch das in die Jahre gekommene Probelokal. Eine Bodenabsenkung machte einen zeitweisen Umzug in das Tiengener Gerätehaus notwendig. Da die Finanzen hauptsächlich über den Förderverein geregelt werden, hatte Kassenwart Gerhard Albiez keinen langen Auftritt. Investiert wurde in eine neue Uhr für den Probenraum, damit die Kameraden nicht das Probenende verpassen.

Dirigent Bernhard Basler dankte seinen Musikern für ihren Einsatz: „Trotz teilweiser langer Anreise wart ihr zu den 37 Proben immer da.“ Es war mit Sicherheit nicht nur der Qualität des Essens geschuldet, dass die Vereinsheimwirtin Barbara „Babsi“ Indlekofer zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Die Wirtin des „Rheinischen Hof“ war völlig überrascht und gerührt. Andreas Hausy bedankte sich im Namen aller Kameraden für die jahrelange Unterstützung der patenten Wirtin.

Nach einem stimmungsvollen Lichtbildvortrag von Schriftführer Gebhard Granacher über die Höhepunkte des Jahres 2019 hatten die Gäste das Wort. Narrenvater Stephan Vatter hatte sich aufgrund des Zustands des Probelokals vorsichtshalber mit einem Schutzhelm bekleidet. Er wies darauf hin, dass das neue Jahrzehnt viele Chancen für die St. Florianer mit sich bringen würde: „Das neu entstehende Gerätehaus bietet ja auch einem Kindergarten Platz. Hier habt ihr die Chance, jungen Nachwuchs zu generieren“, sagte er unter dem Gelächter der Kameraden.