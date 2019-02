von Ursula Freudig

Frau Genswein, was steckt hinter dem Namen Guggenloch Spatzen?

Wir haben in Aichen ein Gewann, das Guggenloch heißt, es läuft wie eine Gugge, also Tüte, spitz zu in einen Wald hinein und dort sind immer viele Spatzen. Spatzen sagt man nach, frech und spitzfindig zu sein. Das passt zu uns.

Wie haben Sie zu den Guggenloch Spatzen gefunden?

Ich habe schon immer gern Fasnacht gemacht und als ich nach Aichen kam, wollte ich irgendwo mitmachen, wenn möglich mit den damals drei kleinen Kindern. Beim Narrenverein ging das. Es hat mir dann dort so gut gefallen, dass 31 Jahre daraus wurden und es werden sicher noch viel mehr. Wenn ich zu Beginn eines Jahres zum ersten Mal wieder mein Häs anziehe, ist das für mich immer noch etwas ganz Besonderes. Und auch im Sommer ist was los bei uns. Wir treffen uns zwei Mal zu Grillfesten und Spiel ohne Grenzen, wir sind beim Dorffest mit einem Stand dabei, bewirten beim Konzert des Musikvereins und machen zwischen den Jahren einen Glühweintreff. Drei meiner fünf Kinder sind ebenfalls bei den Guggenloch Spatzen, eine Tochter arbeitet im Vorstand mit.

Wie würden Sie Ihren Verein beschreiben?

Wir sind eine tolle, lustige Truppe, die ausgelassen feiert, aber auch gemeinsam anpackt, wenn es nötig ist. Der Zusammenhalt ist groß. Jeder hilft mit, wenn es nötig ist. Wir haben ein gutes Miteinander von Jung und Alt, wobei ich finde, dass man dies allgemein von Aichen sagen kann. Unsere Dorfgemeinschaft funktioniert.

Sie sind in Ihrem Verein auch die Näherin vom Dienst, was machen Sie genau?

Es hat sich eingebürgert, dass ich die erste Ansprechpartnerin bin fürs Nähen oder Ausbessern unserer Häs. Ich mache das gern. Mir ist wichtig, dass unsere Häs immer in Ordnung sind. Wir haben gerade acht neue Masken vom Bildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen anfertigen lassen und vervollständigen diese jetzt mit Filzstückchen. Unser Häs besteht aus Hunderten von Filzplätzle, die auf Stoff aufgenäht werden. Meistens schneiden die Männer die Plätzle zu und wir Frauen nähen sie auf.

Würden Sie sagen, das kleine Aichen ist groß im Fasnacht feiern?

Ja, ich finde Aichen macht für seine Größe richtig groß Fasnacht. Natürlich muss ein Verein die Organisation in die Hand nehmen. Auch in unserem Nachbardorf Krenkingen ist viel los. Nicht nur in Waldshut und Tiengen wird Fasnacht gefeiert. Wir würden uns in diesem Zusammenhang freuen, wenn die hiesige Zeitung etwas mehr vom lebendigen Fasnachtsgeschehen in Waldshut-Tiengener Ortsteilen berichten würde.

Wie feiert Aichen denn mit den Guggenloch Spatzen Fasnacht?

Los geht es am Schmutzigen Dunschdig mit dem Wecken im Hemdglunkergewand, dann essen wir eine Nudelsuppe mit Fleischeinlage und nachmittags gibt es den Hemdglunker-Kinderumzug und einen Wurstwecken für die Kinder in der Halle, die im Wechsel von den Aichener Vereinen bezahlt werden. Abends ist dann ein Bunter Abend in der Halle mit Programm der Aichener Vereine. Am Fasnachtssonntag sind wir normalerweise im Häs in der Kirche und gestalten die Narrenmesse mit. Nachmittags sind wir dann auswärts bei einem Narrentreffen oder Umzug. Am Rosenmontag, unserem Haupttag, ist von morgens bis abends buntes Treiben in der Halle, das ganze Dorf kommt zum Mittagessen und am Nachmittag ist ein Umzug.

Was für Veränderungen haben Sie in den drei Jahrzehnten bei den Guggenloch Spatzen erlebt?

Der Verein ist gewachsen. Angefangen haben wir vielleicht mit so 20 Mitgliedern. Heute sind wir 18 Kinder beim Narrensamen und 40 Erwachsene. Gut die Hälfte ist 15 bis 20 Jahre alt, rund zwei Drittel sind Frauen. In der Anfangszeit hatten wir noch viel weniger Jungs als heute, viele gingen und gehen lieber zu einer Guggenmusik, aber seit einiger Zeit machen mehr mit. Viel geändert hat sich auch bei der Kommunikation. Als ich anfing, gab es noch keine Handys und es hat auch ohne geklappt. Außerdem ist die Organisation von Großveranstaltungen wie Narrentreffen aufwendiger geworden. Man muss viel mehr Vorschriften und Auflagen berücksichtigen. Wir brauchen zum Beispiel bei unserem kommenden Guggenmusiktreffen im Rahmen des Narrentreffens erstmals eine professionelle Security. Früher konnte die Feuerwehr noch viele Security-Aufgaben übernehmen, heute geht das nicht mehr.

Stichwort Narrentreffen, da kommt einiges auf Sie zu, oder?

Ja, es ist schon eine Herausforderung und viel zu organisieren, besonders für den Vorstand. Aber wir machen jetzt schon das siebte und wissen wie es läuft. Wir hoffen auf gutes Wetter. Bei unserem letzten 2012 war es so kalt, dass der Kühlwagen geheizt werden musste, weil die Gefahr bestand, dass er einfriert und die Toilettenwagen wurden nicht geliefert, weil das Wasser einfrieren würde, die Besucher mussten dann mit den wenigen Hallentoiletten auskommen. Auch Unmengen von Schnee hatten wir schon, sodass ganz Aichen geholfen hat, Schnee zu schippen. Was wir Gottseidank noch nie hatten, war extremer Regen. Regen ist ein Albtraum.

Erzählen Sie uns zum Abschluss noch ein bisschen über Ihr zweites großes Hobby, das Wandern.

Seit rund zwölf Jahren gehe ich jedes Jahr mit meinem Mann eine Strecke auf dem Jakobsweg. Es ist für uns immer etwas ganz Besonderes, wenn wir in Spanien wandern. Man trifft immer wieder Leute, hat tolle Begegnungen und erlebt Dinge, die einem niemand mehr nehmen kann. Wer gern wandert, dem kann ich den Jakobsweg nur empfehlen.