Waldshut-Tiengen Willkommen im Zirkus Halligalli: So schön war der Düengemer Obed

Willkommen im Zirkus Halligalli: So schön war der Düengemer Obed

Der Düengemer Obed stand in diesem Jahr unter dem Motto Zirkus Halligalli. Die Besucher der gut besuchten Zirkus-Vorstellung erlebten viele tolle Nummern.

Tiengen – Eine Zirkusvorstellung der närrischen Sonderklasse war am Samstagabend in der Tiengener Stadthalle zu erleben. Mit rund 400 Besuchern waren die Stuhlreihen nahezu voll besetzt, als sich der Vorhang hob für den Zirkus Halligalli. Dies war Motto des diesjährigen Düengemer Obeds der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen. Pfiffige Nummern der Zunftgruppen und einiger Gäste brachten ausgelassene Stimmung in die fasnächtlich geschmückte Stadthalle. Das pralle Leben unterstrichen die farbenfrohen Kostüme der „Zirkusbesucher“, wobei die Clowns unter ihnen eindeutig die Nase vorn hatten. Den ersten Preis bei der Kostümprämierung gewann aber kein Clown, sondern Tanja Fritz, die gleich als ganzes „Zirkuszelt“ gekommen war.

Los ging der Abend mit dem Einmarsch der Zunftgruppen. Der Spielmannszug spielte den Narrenmarsch, ihm folgten Schnurrewyber, Henker, Historische Trachtengruppe, Katzenröllis, Fahnenschwingerinnen, Zunftrat und Surianer. „Zirkusdirektor“ Markus Wolkowski (Henker) und Johannes Sandrock (Zunftrat) führten durch das Programm. Als Clowns, Zebras, Pferde, Pinguine, Kinobesucher und besenschwingende Mitarbeiter der Müllabfuhr glänzten die Akteure mit mal graziösen, mal tapsig-komischen Tanzdarbietungen, mit Akrobatik, Pantomine und einer Lichtershow. Die Gruftis hatten einen ebenso ohrenbetäubenden wie umjubelten Auftritt und Rosi Dörflinger und Regina Bennek waren als ungeniert plaudernde Zirkusbesucherinnen wieder große Klasse.

Ebenfalls mit einer Wortvortrag unterhielt Zunftrat Marc Schärer. Er wusste in seinem Schweiz-Deutschland Vergleich, wo bis vor Kurzem noch die schönsten Zirkusbeine zu sehen waren – auf einem Plakat in Waldshut. Dorthin geht auch nach Ende der Fasnacht der Tiengener Narrenbaum, der traditionell beim Düengemer Obed der Hauptgewinn beim Losverkauf ist. Gewonnen hat ihn das Fasnachts-Urgestein Adolf Bornhauser. Mit Tanz zur Musik des Duos Schwarzwaldsound endete ein toller Düengemer Obed, doch das nächste närrische Großereignis der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen ist nicht weit: Am kommenden Samstag steht OB Philipp Frank vor dem Narrengericht.

