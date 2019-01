Alle Jahre wieder spielen sich am letzten Tag des Jahres die gleichen Szenen ab. Die Rede ist nicht etwa vom Feuerwerk um Mitternacht oder den verzweifelten Versuchen, beim Bleigießen beziehungsweise neuerdings beim Wachsgießen in einem undefinierbaren Klümpchen Masse einen Gegenstand zu erkennen.

Nein, ich meine den Ansturm auf die Geschäfte, der noch größer ist als an einem normalen Samstag. Jedes Jahr fasziniert es mich aufs Neue, wie die Menschen am Silvestertag in die Läden rennen, als ob Kühlschränke und Vorratskammern nie erfunden worden wären oder als ob sie Hunger leiden müssten, wenn aufgrund eines (!) bevorstehenden Feiertags einen Tag die Läden geschlossen sind.

Ich selbst nehme mich davon gar nicht aus, denn wenn ich nicht selbst am Silvestertag einkaufen gewesen wäre, könnte ich diese Zeilen gar nicht schreiben. Denn sind wir mal ehrlich: Es gibt immer etwas, dass im Kühlschrank oder Küchenregal fehlt. Sei es der Becher Sahne, das Pfund Hackfleisch oder eben die berühmte Flasche Sekt für den Silvesterabend.

Und so quälte ich mich am Montag wie viele andere Menschen auch durch die Gänge eines Tiengener Supermarkts. Denn die Kunden in dem überfüllten Geschäft nutzten nicht nur den letzten Tag des alten Jahres zum Einkaufen, sondern auch, um Bekannten, die sie bei dieser Gelegenheit zufällig trafen, ein frohes neues Jahr zu wünschen und ein paar Minuten mit ihnen zu plaudern.

Blöderweise taten sie das ausgerechnet immer unmittelbar vor den Waren, die ich einkaufen wollte. Ein Mann und eine Frau bemerkten meine Mühe vor dem Käseregal, als ich wegen ihnen nicht den Gouda und den Cheddar mit der Hand erreichen konnte. Dankenswerterweise rückten die beiden ein Stück beiseite und setzten ihr Gespräch vor dem laktosefreien Käse fort.

Übermorgen steht uns mit Dreikönig übrigens ein weiterer Feiertag bevor. Dass er diesmal auf einen Sonntag fällt, ist für alle Werktätigen zwar bedauerlich, aber vielleicht bleibt in den Geschäften dadurch der Feiertagsansturm mal aus.