von Jörg Kasseckert

Die Kinder der Naturerlebnisgruppe BUND-Spechte und Kinder aus der Umgebung von Waldshut lernten bei der Liederbachsafari die Artenvielfalt heimischer Tiere und Pflanzen kennen. Die BUND-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen organisierte eine spannende Exkursion mit dem Schwerpunkt Gewässerbeobachtungen.

BUND-Spechte gingen im Liederbachtal in Eschbach auf Sommersafari, hier beim BUND-Biotop Eschbach. Jörg Kasseckert (grüne Weste) und Hansjürgen Bannasch waren mit dabei. Bild: Adi Botor | Bild: Jörg Kasseckert

Die Erlebnisausflug begann im „Safari-Klassenzimmer“ an den BUND-Biotopen unterhalb von Gaiß, in dem alle Teilnehmer zusammenkamen. Am urwaldähnlichen unteren Teich begrüßte Safari-Koordinator Jörg Kasseckert die jungen Teilnehmer und den früheren BUND-Vorsitzenden Oberstudienrat i.R. Hansjürgen Bannasch als Exkursionsleiter. Schon nach wenigen Minuten entdeckten die Kinder eine Blindschleiche, die bekanntlich nicht zu den Schlangen, sondern zu den Eidechsen gehört. Im sumpfigen Uferbereich des Teiches leben auch Ringelnattern, Sumpfschildkröten, Molche und Frösche. it Netzen und Keschern ausgestattet, fingen die jungen Forscher dann mit großer Begeisterung zahlreiche Stichlinge und jede Menge Larven, Wasserkäfer, Wasserschnecken und Wasserflöhe. Das Wassergetier wurde mittels Becherlupen und unter dem Mikroskop im „Safari-Klassenzimmer“ beobachtet und bestimmt.

BUND-Spechte gingen im Liederbachtal in Eschbach auf Sommersafari, hier Chayenne Gantert mit einer Blindschleiche. Bild: Adi Botor | Bild: Jörg Kasseckert

Hansjürgen Bannasch erzählte dazu spannende Geschichten, zum Beispiel wie das Stichling-Männchen („Vaterfamilie“) zur Laichzeit ein Nest aus Pflanzenmaterial baut, welches „wie mit Uhu zusammengeklebt wird“. Die Stichlinge schützen dadurch ihre Brut gegen Fressfeinde. Den Namen verdanken sie einer Reihe von drei bis 16 Einzelstacheln vor ihrer Rückenflosse. Der dreistachlige Stichling ist der Fisch des Jahres 2018. Bei einem spontanen Lagerfeuer konnte sich die BUND-Naturerlebnisgruppe mit den mitgebrachten Essen in freier Natur stärken und die Abenteuer etwas zu verarbeiten. Vom stehenden Gewässer des Teiches ging die Exkursion dann vorbei an einem gut getarnten Safari-Beobachtungszelt zum fließenden Wasser des Liederbaches. Dort legte Fischereipächter Hansjürgen Bannasch am Abend zuvor eine Krebsreuse mit leckerem Köder aus.

Zwei Prachtexemplare

Die Spannung war riesengroß, als die Kinder die Reuse ans Ufer zogen. Zur Überraschung aller waren gleich zwei Prachtexemplare der sehr seltenen Edelkrebse drin. „So groß wie ein Hummer“, rief ein Mädchen. Manche Kinder hatten sogar den Mut, einen Krebs mit seinen gewaltigen Scheren in die Hand zu nehmen. Der Edelkrebs oder Europäische Flusskrebs ist die größte unter den in Europa heimischen Krebsarten. Er erreicht ein Gewicht von bis zu 350 Gramm. Die Konkurrenzüberlegenheit eingeschleppter Krebsarten hat den Edelkrebs in fast allen europäischen Ländern so extrem dezimiert, dass er in Mitteleuropa nur noch in wenigen Inselbiotopen zu finden ist. Der Edelkrebs steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten.

Nach Begutachtung wieder ins Wasser

Die Safari endete dann im Oberlauf des Liederbachs, wo noch zahlreiche Insektenlarven und Bachflohkrebse gefangen wurden. Alle Tiere sind übrigens nach Begutachtung und Bestimmung wieder behutsam ins Wasser zurückgesetzt worden. Nach der fast dreistündigen Liederbachsafari fand abschließend das bekannte „Eschbacher Streuobstwiesen-Dart“ statt. Die aufgemalten Äpfel, Birnen und Kirschen traf Chayenne Gantert aus Tiengen am besten und gewann mit 50 Punkten den ersten Preis.

Die 1993 vom BUND Baden-Württemberg gegründete Momo-Stiftung fördert Gewässerbeobachtungen für Kinder. Die nächste Kindersafari findet am 22. September an der Steina kostenfrei statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein