Waldshut-Tiengen Wie es der Familie Isele-Vollmer heute knapp vier Monate nach dem Brand ihres Wohnhauses in Aichen geht

Wie es der Familie Isele-Vollmer heute knapp vier Monate nach dem Brand ihres Wohnhauses in Aichen geht

Im Januar dieses Jahres hat die Familie Isele-Vollmer aus Aichen bei einem Feuer ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Sofort setzte eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft ein. Wir haben die Familie knapp vier Monate nach dem Unglück besucht.

Immer noch fließen Tränen, wenn die Familie Isele-Vollmer aus Aichen an den 17. Januar 2018 denkt. Es war ein Mittwoch, als Isabell und Andre Vollmer und ihre drei Kinder in einer Nacht durch einen Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Doch inzwischen mischen sich in die Tränen der Trauer über den Verlust auch Freudentränen. Denn nach der schicksalhaften Nacht erfuhr die Familie eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft.

Junge Familie findet Unterschlupf bei den Eltern

Noch immer ist die Brandursache nicht geklärt, doch sie blickt inzwischen nur noch nach vorne. Längst ist die Familie im alten Gebäudeteil des Wohnhauses, wo Isabell Vollmers Eltern Siegfried und Helga Isele wohnen und der wie durch ein Wunder nicht betroffen war, zusammengerückt und hat sich wieder dem Alltag zugewandt.

Doch was in der Nacht und den Wochen danach passiert ist, werden sie niemals vergessen. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnhaus, das die Familie in Eigenarbeit gebaut hatte, vollständig abgebrannt ist.

Nachbarn gründen WhatsApp-Gruppe, um zu helfen

„Schon in der Brandnacht haben die Nachbarn Bänke in der Scheune aufgestellt und gemeinsam mit den Helfern des Roten Kreuzes alle 120 Feuerwehrleute versorgt“, erinnert sich Siegfried Isele. Bereits am Folgetag waren Nachbarn und Freunde da. Sie versorgten die Familie mit dem Notwendigsten. „Eine Nachbarin hat uns viele Samstage bekocht“, erzählt Helga Isele. Es hat sich sogar eine WhatsApp-Gruppe in der Nachbarschaft gegründet, wer wann für die Familie einen Kuchen backt und vieles andere mehr.

Auch Unbekannte besuchten die Familie und brachten taschenweise Kleidung, Spielzeug für die Kinder und vieles mehr. „Ein mir unbekannter Elektriker hat dafür gesorgt, dass wir bald wieder Strom hatten“, so Siegfried Isele. Er fragte den Mann, warum er das denn mache: „Er hat geantwortet, dass er nach diesem Unglück gesehen hätte, wie gut es ihm selbst ginge und da wollte er helfen“, erzählt Isele und ist immer noch gerührt von der Geste.

Auch Vereine aus anderen Orten spenden Geld

Der Aichener Ortsvorsteher Christian Maier richtete ein Spendenkonto für die Familie ein. Und nicht nur die Vereine aus dem Ort haben geholfen. Vereine aus vielen Ortsteilen organisierten ein Fest oder ähnliches und spendeten das Geld. „Das alles war eine ganz tolle Hilfe“, ist Isele begeistert.

In den ersten Tagen gingen die Gutachter und die Polizei ein und aus. „Wir waren gar nicht mehr Herr in unserem eigenen Haus“, so Siegfried Isele. Die Fasnachtsferien hat die Familie genutzt, den Bauschutt zu beseitigen, der sogar noch vier Wochen nach dem Brand gedampft hat. Für die Psyche ein wichtiger Schritt, um das Unglück ein Stück weit hinter sich zu lassen.

Familie möchte Scheune und Wohnhaus schnell aufbauen

Inzwischen ist wieder so etwas wie Alltag eingekehrt. „Uns geht es momentan sehr gut“, sagt Siegfried Isele. Jetzt kann die Familie auch wieder in die Zukunft blicken. „Wir werden die Scheune und das Wohnhaus so schnell wie möglich wieder aufbauen“, ist sich die Familie einig.