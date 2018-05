14.05.2018 18:19 Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Wie Aichen Schauplatz eines Großereignisses wird

Der Musikverein Aichen richtet anlässlich seines 65. Jubiläums mit Unterstützung des ganzen Dorfs das kommende Bezirksmusikfest vom 30. Mai bis 3. Juni aus. Das Programm bietet an fünf Tagen viel Unterhaltung. Erstmals stellt sich auch die Band "Glass in the Ass" öffentlich vor.