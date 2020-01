von Ursula Freudig

Ein streitbarer Politiker, ein Heimatverbundener, ein Urgestein der Tiengener CDU, die er als Vorsitzender (1976 bis 1985) und in verschiedenen anderen Ämtern geprägt hat – lang war die Liste der Verdienste von Werner Dörflinger (Jahrgang 1940), die in der Mitgliederversammlung der CDU Tiengen zur Sprache kam.

In der gut besuchten Versammlung in der Brauerei Walter blickten Nathalie Rindt, Vorsitzende der Tiengener CDU, und der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner auf das umfangreiche politische Wirken des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Werner Dörflinger zurück. Auf eigenen Wunsch scheidet Dörflinger jetzt mit der Abgabe seines Amtes als Pressesprecher aus dem Vorstand der CDU Tiengen aus.

CDU-Neujahrsempfang Der Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Waldshut findet am Freitag, 24. Januar, um 18.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Tiengen, Seilerbergweg 5, statt. Ehrengast ist Günther H. Oettinger.

In Anerkennung für seine politische Arbeit wurde er unter dem großen Beifall der Parteikollegen zum Ehrenvorsitzenden der CDU Tiengen ernannt. „Das bedeutet mir viel, der Ortsverein Tiengen ist nach wie vor meine politische Heimat“, sagte Werner Dörflinger. Zu dienen und für Ziele und Überzeugungen zu kämpfen, auch wenn diese nicht populär seien, nannte er als Kernpunkte seines politischen Selbstverständnisses. Die Pressearbeit der CDU Tiengen liegt jetzt in den Händen von Cornelia Scharnagl.

Nathalie Rindt (von links, Vorsitzende der CDU Tiengen) mit der neu gewählten Pressesprecherin Cornelia Scharnagl und den Geehrten Rita Maximilian und Hubert Binninger, beide sind 25 Jahre lang Mitglied des CDU Ortsverbands Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Ortsverband wurden in der Versammlung Rita Maximilian und Hubert Binninger geehrt. Gisela Lindner (25 Jahre Mitglied) und Wolfgang Klopke (40 Jahre), die nicht anwesend waren, werden ihre Urkunde und Anstecknadel in den nächsten Tagen erhalten.

In der Versammlung wurde auf der Grundlage von Felix Schreiners „Bericht aus Berlin“ auch diskutiert, unter anderem über die Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke. Nathalie Rindt ist seit rund eineinhalb Jahren Vorsitzende der CDU Tiengen. „Unsere Arbeit läuft ganz gut“, sagte sie und hob die gute Zusammenarbeit mit der CDU Waldshut hervor. Wichtige Arbeitsfelder in diesem Jahr sieht sie in Zusammenhang mit dem „Klettgau Carree“ in Tiengen und in der Weichenstellung für die Landtagswahlen 2021. Doch zunächst ist für die CDU Tiengen feiern beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands angesagt.