Einer der Höhepunkte der Waldshuter Chilbi soll auch in diesem Jahr wieder das Theater am Heimatabend unter der Regie der Theaterwerkstatt Heidelberg sein. Die Freilicht-Aufführung beim Unteren Tor findet am Abend des 17. August statt.

Die ersten Proben sind am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, in der Stoll-Vita-Stiftung in der Brückenstraße 15 in Waldshut. Beginn am Samstag ist um 14 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Wer Interesse hat, beim Theater am Heimatabend mitzuwirken oder das Projekt finanziell, mit Requisiten oder anderweitig unterstützen möchte, kann sich per E-Mail (buergertheater_waldshut@web.de) an Marion Maier von der Vereinigung Alt Waldshut wenden.