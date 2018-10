von Peter Rosa

Der Sommer 2018 gilt als einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Um die Natur zu entlasten, hatte das Landratsamt Waldshut die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern vorübergehend untersagt, das Verbot endete am 15. Oktober. Doch längst nicht jeder hielt sich daran – obwohl bei Verstößen empfindliche Bußen drohen.

Im Bereich ihrer Mündung zwischen Tiengen und Lauchringen ist die Steina jeden Sommer nur ein trockenes Flussbett. | Bild: Peter Rosa

Laut Auskunft des Amts für Umweltschutz ging die Anzahl der unkontrollierten und nicht genehmigten Entnahmen seit Inkrafttreten der Verfügung Anfang August zwar spürbar zurück. Dennoch wurden trotz des Verbots zwischen 20 und 30 unerlaubte Wasserentnahmen registriert. „Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen“, vermutet Timo Kammerdiener, Abteilungsleiter Wasserrecht beim Amt für Umweltschutz, „denn die flächendeckende Kontrolle sei nicht möglich“.

Bei den meisten handelte es sich um geringfügige Verstöße, die nicht geahndet werden. Das Amt setze dann auf den kleinen Dienstweg und Aufklärung, statt Bestrafung. Was viele nicht wissen: Das Verbot der Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen, Seen und Weihern ist allumfassend, schließt also auch kleine Gießkannen mit ein. Ausnahme bildet ausschließlich der Rhein. In den meisten Fällen zeigen erwischte Übeltäter Verständnis und Einsicht, so Kammerdiener.

Die Pegelstände von Oberflächengewässern – hier die Wutach in Tiengen – sind aufgrund mangelnden Niederschlags nach wie vor sehr niedrig. Viele Landkreise verfügten ein Verbot der Wasserentnahme, das zum Teil bis Ende Oktober gilt. Wer sich nicht daran hält, macht sich selbst mit der Gießkanne strafbar. | Bild: Peter Rosa

In drei Fällen allerdings, jeweils einem in Waldshut-Tiengen, Dogern und Laufenburg, kam es zur Anzeige. Als „gravierend“ stuft das Amt den Fall in Waldshut-Tiengen ein. Dort wurden große Mengen an Wasser mittels einer sehr leistungsfähigen Pumpe gefördert – eine Förderung mittels Pumpe ist aber grundsätzlich immer verboten. Wo der Verstoß begangen und was auf diese Weise bewässert worden war, sagte das Amt nicht. In den meisten Fällen handle es sich um landwirtschaftliche Betriebe, aber auch um Kleingartenanlagen und Privatgrundstücke.

Die Konsequenzen für Täter, die ohne Genehmigung fördern, sind nicht unerheblich. Je nach Schwere des Verstoßes sind Bußgelder von bis zu 10 000 Euro fällig. „Im Fall Waldshut-Tiengen handelte es sich um ein Bußgeld im unteren dreistelligen Betrag“, so Kammerdiener.

Die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden, ist schwer abzuschätzen. Die meisten Verstöße werden durch Hinweise aus der Bevölkerung aufgedeckt. Regelmäßig werden aber auch die Mitarbeiter des Umweltschutzamtes bei ihren eigenen Kontrollgängen und Außeneinsätzen selbst fündig. Ist die Pumpe erstmal lokalisiert, führen die Leitungen meist direkt zum Täter. Doch der Landkreis ist groß und seine Bäche sind lang. Viele Verstöße dürften daher im Dunkeln bleiben.

Eine Wasserknappheit, die das Zurückgreifen auf Oberflächengewässer gerechtfertigt hätte, gab es laut Landwirtschaftsamt nicht. Durch die lange Trockenperiode kam es zwar zu Ernteeinbußen, in einzelnen Fällen seien auch die teils seit Jahrhunderten betriebenen Quellfassungen auf Weiden im nördlichen Landkreis zum Erliegen gekommen. Rein theoretisch wäre aber immer die Bewässerung und Beregnung mittels Leitungswassers möglich gewesen, sagt Alexander Wegerhof, stellvertretender Leiter des Landwirtschaftsamtes Waldshut. Dieses war im Landkreis Waldshut nicht knapp geworden.

Die Schlücht in der Nähe ihrer Quelle bei Rothaus. | Bild: Peter Rosa

Das Landratsamt hatte die Wasser-entnahme aus Oberflächengewässern erstmals am 4. August per Allgemeinverfügung landkreisweit untersagt. Grund waren kritische Pegelstände aufgrund bereits langanhaltender Trockenheit sowie die mittelfristige Wetterprognose ohne Aussicht auf baldigen Niederschlag. Das Verbot wurde am 27. August und am 7. September verlängert und lief am 15. Oktober aus. In manchen Fällen erteilte das Amt auf Antrag Ausnahmegenehmigungen, wenn sichergestellt war, dass die Art der Entnahme und die Menge des entnommenen Wassers sich nicht negativ auf den jeweiligen Pegelstand auswirken würden. In der Vergangenheit war im Landkreis zuletzt während des Supersommers 2003 ein Wasserentnahmeverbot verfügt worden. Und auch andernorts gelten ähnliche Verfügungen. Im Landkreis Lörrach besteht das Verbot aufgrund anhaltend geringer Niederschläge und tiefer Pegel auch weiterhin, aktuell bis Ende Oktober.

Gravierende Folgen für die Tierwelt Für die Natur können die Folgen unkontrollierter Wasserentnahme gravierend sein. Besonders Kaltwasserfische wie die Bachforelle, aber auch verschiedene, zum Teil streng geschützte heimische Krebs- und Muschelarten, sind auf bestimmte Pegelstände und Wassertemperaturen angewiesen, wie Peter Weisser von der Fischereibehörde erklärt. Durch die unkontrollierte Wasserentnahme verkleinert sich die Oberfläche eines Gewässers. Fische ziehen sich dann in die verbliebenen Senken zurück. Diese erwärmen sich durch ihr geringes Volumen schneller. Erreicht die Wassertemperatur mehr als 25 Grad Celsius, bedeutet das das Todesurteil für die Bachforelle. Je geringer der Pegel, desto schneller erwärmt sich das Gewässer. Während die Steina im Sommer über weite Strecken natürlich versickert, ist sie an den verbleibenden Stellen Zuflucht für Fische sowie Lebensader für Pflanzen und Tiere. In diesem Jahr waren auch weitere Gewässer von teilweise starker Austrocknung betroffen, so zum Beispiel der Schwarzbach im Klettgau und der Seegraben als einer seiner Zuflüsse.

