Waldshut-Tiengen Wenn die Mittagspause schließt: Oswald-Imbiss am Kaufland schließt im März 2018

Wenn die Mittagspause schließt: Oswald-Imbiss am Kaufland schließt im März 2018

Der Oswald-Imbiss am Kaufland schließt im März 2018. Die Mittagspause des Südkurier-Volontärs erleidet damit einen herben Schlag. Er beschreibt, warum er gerne zum Currywurst-Essen zum Oswald-Imbiss gegangen ist.

Zu zweit stapfen wir durch das knirschende Weiß. Die Kapuze ist tief nach unten gezogen, damit die Schneeflocken nicht ins Gesicht geweht werden. Ein kurzer prüfender Blick von der Kolpingbrücke aus genügt zur Bestätigung. Wir haben uns die richtige Zeit für die Mittagspause ausgesucht. Um 12 Uhr ist es für die meisten Schüler, Auszubildenden und Berufstätige noch zu früh, um eine Currywurst mit Pommes zu essen. Für uns hingegen nicht, wir kämpfen uns weiter durch die Schneeverwehungen zu unserem Ziel: dem Oswald-Imbiss am Kaufland.

Noch bis zum 31. März 2018 werden hier Burger, Wurstwaren und Pommes an hungrige Kunden verkauft, danach steht der Stand direkt an der Ecke zum Kaufland voraussichtlich leer. Der Grund: Die Inhaberin Ute Oswald tritt mit 74 Jahren ihren Ruhestand an. Das Einkaufszentrum bot dem Familienbetrieb zwar einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag zur Miete an, doch die Entscheidung der Inhaberin steht fest.

Im Familia-Markt an der Brückenstraße fing alles an. Der Markt-Betreiber wechselte zwar, doch der Betrieb Oswald blieb – in diesem Jahr wird der kleine Imbiss 28 Jahre, dann ist Schluss. Ein wenig wehmütig blickt die baldige Rentnerin auf den jahrzehntelangen Standort zurück, es ist schließlich auch ein Stück Familiengeschichte: „Dort haben immer nur Mitglieder der Familie gearbeitet. Wir haben einen Kundenstamm über zwei Generationen aufgebaut“, sagt Ute Oswald.

„Eine Currywurst mit Pommes, bitte“, sage ich zu Lisa, die hinter der Theke und vor dem brutzelnden Grill des Oswald-Imbiss steht. Sie ist die Enkelin der Inhaberin, ihre zackige Art im Umgang mit den Kunden wirkt authentisch. Die Schlange vor dem Stand ist mittlerweile lang. „Eine Pommes mit Schnitzel“, ruft Lisa in die Menge, sie schaut zu mir und meint: „Na, du kannst auch kommen, dein Essen ist gleich fertig.“ Nicht einmal anderthalb Minuten hat die Zubereitung gedauert und ich fülle meinen randvollen Plastikteller mit scharfer Soße auf.

Es ist diese harsche Freundlichkeit, gepaart mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis, die dem Ort vor dem Kaufland seine Anziehungskraft verleiht. Vier Euro und 20 Cent kostet die Currywurst mit Pommes, die Soße besteht selbstverständlich nicht nur aus Ketchup. Curry und Salz stehen dennoch zum Nachwürzen bereit. Zwischen Handwerkern, plappernden Schülern und Gästen aus der Schweiz steht man dort eng beieinander an den beiden grauen Stehtischen – es ist kein abgeschiedener Ort für die Mittagspause. Vielmehr spiegelt sich dort der Querschnitt der Bevölkerung wider. Als die Nachricht über die Schließung publik wurde, witterten einige Leute eine Verschwörung gegen den kleinen Familienbetrieb. Ute Oswald stellt klar, dass das Verhältnis zum Vermieter über die ganzen Jahre gut war. „Wir haben immer fair miteinander gearbeitet, in all den Jahren gab es nie Schwierigkeiten mit dem Kaufland“, sagt sie.

Als wir die letzte Pommes in die Soße getunkt und gegessen haben, sind wir an unserem Tisch von Menschen umringt. Wir machen uns auf den Rückweg über den Parkplatz, den Zebrastreifen überquerend, wieder zurück auf die Kolpingbrücke in Richtung der Innenstadt. Es ist der Pfad zur Mittagspause, den wir nur noch bis zum 31. März des nächsten Jahres gehen werden.

Hinter der Theke

Die Inhaberin Ute Oswald setzt in ihrem Imbiss auf ein Team aus Familienmitgliedern. Hinter der Theke stehen ihre beiden Töchter Gabriela Lo Presti und Petra Tukaski. Dazu helfen ihre beiden Enkelinnen Laura Burmeister und Laura Lo Presti sowie Silvia Oswald, die Schwiegertochter ihrer Tochter Petra. Zwei weitere Verkaufsstellen hat der Oswald-Imbiss. Im Sportverein Blau-Weiss Murg und im Freibad in Murg gibt es zwei Verkaufsstellen des Familienbetriebs.