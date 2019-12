Kreis Waldshut vor 2 Stunden

Wenn Kinder aus Angst die Schule schwänzen: Wie eine besondere Klasse Schülern wieder Lust auf das Lernen machen will

In der Navi-Klasse im Landkreis Waldshut sollen Schulschwänzer wieder in den Schulalltag integriert werden. Die Schüler haben oft soziale Probleme – werden gehänselt oder haben Angst in die Schule zu gehen. Ein Blick auf einen etwas anderen Unterricht.