Kreis Waldshut Weniger Geld fürs Altpapier

Chinas Einfuhrbeschränkungen für Papier, Pappe und Karton führen dazu, dass auch hier der Abfallwirtschaftbetrieb weniger Erlöse aus Altpapier erzielt.

Die jüngsten Einschränkungen der chinesischen Regierung, die den Import von Altstoffen betreffen, ziehen Kreise bis zum Hochrhein. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, dessen Leiter Elmar Weißenberger vor dem Umweltausschuss des Kreistags referierte, bedeuten Chinas Einfuhrbeschränkungen für Papier, Pappe und Karton, die seit Sommer gelten, dass er wegen des Überschusses an Altpapier in Europa immer weniger erlöst.

Noch keine Wirkung zeigen laut Weißenberger die chinesischen Restriktionen bei den Kunststoffabfällen. Der Amtsleiter bezog sich dabei auf die Firma Vogt Plastic aus Rheinfelden. Die Containersammlung von Hartplastik auf den Recyclinghöfen werde beibehalten.

Erleichterung gibt es bei der Entsorgung von Stoffen mit dem Flammschutzmittel HBCD, das unter anderem in Dämmstoffen enthalten ist. Eine neue Überwachungsverordnung (POPVO) stuft diese Dämmstoffe nicht mehr als gefährliche Abfälle ein und regelt deren Beseitigung in speziellen Anlagen. Sie werden in der Deponie Lachengraben angenommen.