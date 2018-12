Weihnachten steht bald vor der Tür und erneut machen sich die Menschen auf die Suche nach dem passenden Christbaum. Worauf man bei einem Kauf achten sollte, und welche Besonderheiten es bei den verschiedenen Baumsorten gibt, erklärt der Landwirt Reinhold Bächle an seinem Verkaufsstand im Wallgraben in Waldshut.

Neben einer großen Auswahl an Nordmannstannen sind im Sortiment von Reinhold Bächle außerdem Edel- und Coloradotannen, Kork- und veredelte Nobilistannen, Weißtannen, Schwarz- und Zirbelkiefer sowie Fichten und Blaufichten, allesamt aus dem Bad Säckinger Ortsteil Egg stammend.

Während die Fichte dem warmen Wohnzimmer einen besonders intensiven Waldduft verleiht, kann die Tanne mit einer längeren Haltbarkeit überzeugen. Vor allem die immergrünen Nordmannstannen verkauft der Landwirt an seine Kunden. Dabei fällt ihm auf, dass ältere Menschen oft einen Baum mit möglichst großem Abstand zwischen den Ästen bevorzugen, junge Leute dagegen einen mit dichten, buschigen Ästen. „Zum Weihnachtsschmuck anhängen eignen sich die lichteren Bäume besser“, so Reinhold Bächle.

Der Trend gehe nun auch vermehrt zum Christbaum im Topf, der wieder eingepflanzt werden kann. Viele Anfragen dazu erhält der Landwirt, doch Reinhold Bächle erläutert, warum er keine eingetopften Lebendbäume in seinem Angebot führt: „Damit die Wurzeln der lebendigen Bäume nach dem Weihnachtsfest nicht eingehen, sollte man diese bereits ein bis zwei Jahre zuvor abstechen und den Baum in einen großen Topf einpflanzen. Viele Baumärkte halten diese Zeit und die Größe des Topfes nicht ein, der Baum kann dann keine starken Wurzelballen entwickeln und stirbt oft ab.“ Bächle rät mit diesem Wunsch besser eine Gärtnerei statt eines Baumarkts aufzusuchen.

Eine Tanne aus einem Garten in Birndorf macht Karriere als Weihnachtsbaum in Waldshut

Keine Lebendbäume, dafür frische Bäume hat Reinhold Bächle anzubieten: „Ob ein Baum frisch ist, erkennt man durch gerade vom Zweig abgehende Nadeln. Bei Bäumen, die schon länger abgeholzt sind, stehen die Nadeln von dem Zweig ab und ragen in die Höhe.“

Die kleinste Tanne hat Reinhold Bächle bisher für fünf Euro verkauft, bis zu 60 Euro kostet die vier Meter hohe Nordmannstanne. Der Meterpreis dieser Sorte liegt bei 17 Euro. Über die beste Zeit für einen Weihnachtsbaumkauf, sagt der Landwirt: „Bis zu einer Woche vor Heiligabend ist die Auswahl noch groß, und es lässt sich der perfekte Baum auswählen. Länger würde ich allerdings nicht warten.“

Der Ursprung

Der Weihnachtsbaum soll seinen Ursprung in Frankreich haben. In einem Schriftstück aus dem Jahr 1521 aus der Stadt Séléstat im Elsass wird von einem „meyen“ gesprochen, der als Vorläufer des heutigen Weihnachtsbaums gilt. Bei dem „meyen“ soll es sich um einen Festbaum für das Wintersonnenwendefest gehandelt haben, das von vielen früheren Kulturen – wie Kelten und Germanen – bei Beginn der wieder länger werdenden Tage gefeiert wurde. Geschmückt waren die damaligen Bäume mit roten Äpfeln, die an den Garten Eden erinnerten.