Waldshut vor 1 Stunde

Welche Auswirkungen haben Reizflut und Multitasking auf unser Gehirn? Volker Busch gibt beim SÜDKURIER-Wissensforum Antworten

SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein laden am Dienstag, 23. Juli, zum dritten Wissensforum in der Waldshuter Stadthalle ein. Hier erfahren Sie, wie Sie an Karten kommen.