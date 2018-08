von Werner Huff

Der Friseurberuf garantiert einen hohen Bekanntheitsgrad. Kein Frauenarzt, kein Kommunalpolitiker kommt da mit. Wen wundert’s? Jeder Mensch muss zum Friseur. Da bleibt es nicht aus, dass das plötzliche und unerklärliche Fehlen eines der Mitglieder dieser Profession zunächst Fragen und schließlich Gerüchte aufwirft.

Jeden Tag ein neues Gerücht

„Wir kriegen jeden Tag ein neues Gerücht“, seufzte im August vor 30 Jahren die Chefin eines Waldshuter Friseursalons. Seit Wochen wurde sie von Kundinnen mit wilden Mutmaßungen über das Schicksal ihres früheren Angestellten konfrontiert. Der 42-jährige Friseur war 1982 von Berlin nach Waldshut gekommen, hatte bis Anfang 1988 in drei Waldshuter Salons gearbeitet und zuletzt als Grenzgänger in der Schweiz die Locken gewickelt. Mit seiner Berliner Schnauze war er ruck-zuck überall bekannt geworden.

Und plötzlich taucht eine Leiche auf

Umso heftiger wurde darüber gerätselt, als er sich Ende Juni/Anfang Juli über Nacht quasi in Luft auflöste. War er tatsächlich vor einer Reihe von Gläubigern geflohen, wie sich jetzt allmählich herumsprach? Oder war ihm was passiert? Die Spekulationen brodelten und kochten über, als die Zeitungen von einem nicht identifizierten Mann berichteten, der im Schluchsee ertrunken war. Worauf die Gerüchteküche den Fall des verschwundenen Friseurs auf ihre Weise klärte: „Er ist im Schluchsee ertrunken“, wurde steif und fest behauptet. Als Tage später feststand, dass der Ertrunkene ein 45-jähriger Schaustellergehilfe gewesen war, veränderten die Gerüchteköche/innen für die Figaro-Story nur den Schauplatz: Jetzt war er angeblich im Schlüchtsee ertrunken.

Amtshilfe aus Berlin klärt auf

Was aber war wirklich passiert? Im Juni hatte sich der Friseur ordnungsgemäß in Waldshut ab- und mit neuem Wohnsitz in Berlin angemeldet, reagierte jedoch nicht auf Kontaktversuche. Weshalb die Waldshuter Polizei die Berliner Kollegen um eine Wohnsitzüberprüfung bat. Und die ergab: Der von einigen schmerzlich vermisste Figaro lebte tatsächlich in Berlin. Den in Waldshut geheim gehaltenen Umzug begründete er mit dem Vorsatz, mit seiner mit Geldschulden belasteten Vergangenheit brechen zu wollen.

