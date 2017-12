Waldshut Weihnachtsmarkt 2017: Organisatoren und Händler ziehen zufrieden Bilanz

Obwohl der Waldshuter Weihnachtsmarkt 2017 deutlich kürzer war, sind die Verkäufer mit dem Umsatz zufrieden. Nur das regnerische Wetter trübte die Bilanz etwas.

Nach 21 Tagen geht der Weihnachtsmarkt in der Kaiserstraße heute zu Ende. Das Organisationsteam des Waldshuter Werbe- und Förderungskreis (W + F) und die Händler ziehen zufrieden Fazit. Mit seinen 50 Ständen ist der Weihnachtsmarkt Waldshut einer der größten der Region. Zum Angebot gehören Kulinarisches, Bekleidung aus Cashmere, Loden und Wolle oder viel Kunsthandwerkliches.

Das Organisationsteam des W + F hat nicht nur Abwechslung an den Ständen geboten, sondern auch für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. „Wir wollten den Besuchern ein breites Programm anbieten“, erklärt Heike Stoll vom Organisationsteam. „Das wurde auch sehr gut angenommen. Viele der Besucher haben uns erzählt, dass sie hier noch Sachen finden, die sie auf anderen Märkten gar nicht mehr bekommen.“ Dies führt das Organisationsteam vor allem auf die moderaten Standpreise zurück. „In Basel oder Stuttgart sind die Standpreise wesentlich höher. So können sich die kleineren Aussteller einen Stand gar nicht mehr leisten“, vermutet Stoll.

Für die Veranstalter war der Weihnachtsmarkt 2017 erfolgreich, allerdings sei das Wetter nicht ganz so gut gewesen wie im Vorjahr. „Letztes Jahr hatten wir vier Wochen am Stück keinen Regen, das beeinflusst den Umsatz“, bilanziert Heike Stoll. Auch dass der Markt, der immer vom ersten Advent bis kurz vor Heiligabend geöffnet ist, in diesem Jahr nur 21 Tage lang war, mache sich bemerkbar. Bernd Schuldt, Marktverantwortlicher aus Thüringen, der bereits zum 18. Mal in Waldshut dabei war: "Der Markt war im vergangenen Jahr sieben Tage länger geöffnet. Mit den jetzigen 21 Öffnungstagen waren wir am Minimum. Dafür kann man sagen, dass dieses Jahr sehr positiv war.“

Auch die Glühweintassen, die extra für den Weihnachtsmarkt entworfen wurden, kamen gut bei den Besuchern an. Vergangenes Jahr wurden knapp 8000 Tassen verkauft, dieses Jahr waren die Verkaufszahlen ähnlich hoch. Zur Abwechslung hat der W + F die Innen- und Außenfarbe der Tassen getauscht, so dass sich die Besucher über eine andere Optik freuen konnten. Auch die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2018 laufen bereits, die Zusage für das Kinderkarussell hat der W + F schon erhalten.

Der Weihnachtsmarkt in Waldshut ist noch bis zum heutigen Samstag, 23. Dezember, von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr können die Besucher die ausgesuchten Tannenbäume mitnehmen.