Regina Schneider aus Waldshut ist die glückliche Siegerin des 19. Weihnachts-Gewinnspiels von Werbe- und Förderungskreis Waldshut, Aktionsgemeinschaft Tiengen und SÜDKURIER Medienhaus. Sie erhielt den Hauptpreis – einen candyweißen Skoda Fabia im Wert von 15 000 Euro.

Einen besseren Gewinner für den Hauptpreis des diesjährigen Weihnachtgewinnspiels hätte es kaum geben können. Per Tastendruck wurde die Waldshuterin Regina Schneider für den Hauptpreis, einen Neuwagen im Wert von knapp 15 000 Euro, ausgelost.

Die 76-jährige in der Rheinstraße wohnhafte Rentnerin freut sich ganz besonders über den Neuwagen, denn ihr eigenes Auto hat bereits 20 Jahre auf dem Buckel. „Ich bin sprachlos!“, sagte die Gewinnerin, die nach der Ziehung per E-Mail benachrichtigt wurde und kurz darauf die gerademal knapp 200 Meter zur Verleihung auf der Waldshuter Weihnachtsmarktbühne am Oberen Tor geeilt war. Der candyweiße Skoda Fabia war von der Autogalerie Süd, dem SÜDKURIER und dem Alb-Boten gestiftet worden.

Auch 13 weitere Glückspilze freuten sich über ihren Gewinn von verschiedenen Sachpreisen im Gesamtwert von 45 000 Euro. Insgesamt 96 000 Lose waren in diesem Jahr freigerubbelt und digital eingereicht worden. Neu ist in diesem Jahr der Gewinnspielmodus: Statt Punkte sammeln heißt das Motto „Rubbeln und Jubeln“. Statt wie bisher Punkte zu sammeln, erhielten Teilnehmer mit jedem Einkauf in einem der Mitgliederbetriebe vom Waldshuter Werbe- und Förderungskreis sowie der Aktionsgemeinschaft Tiengen ein Rubbellos, dessen Nummer später am Heimcomputer online eingegeben wurde. So stand auch bei der Ziehung statt einer Trommel ein Notebook und ein großer Bildschirm auf der Bühne. Oberbürgermeister Philipp Frank betätigte als Glücksfee die Taste zum Start der Ziehung und der Gewinnercode erschien Zahl für Zahl auf dem Bildschirm. Ein Notar, der sich im Vorfeld eingehend mit dem vom SÜDKURIER Medienhaus entwickelten System beschäftigt hatte, bestätigte die Gültigkeit der insgesamt 14 Ziehungen.

Das 19. Weihnachts-Gewinnspiel des Werbe- und Förderungskreis Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie des SÜDKURIER und des Alb-Boten fand nach mehreren Jahren in Tiengen nun wieder in Waldshut statt. Alle Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und sind zudem in der speziellen Gewinneranzeige in dieser Zeitung aufgelistet. In den Zwischenverlosungen wurden 120 Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro für alle und 72 im Wert von 100 Euro für bestimmte Geschäfte verlost. Die Übergabe der Sachpreise findet Anfang 2018 in der Autogalerie Süd statt.