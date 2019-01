von Ursula Freudig

Zur traditionell ersten Bürgerversammlung der zehn Ortsteile Waldshut-Tiengens kamen gestern gut 60 Einwohner und etliche Gemeinderäte im Gasthaus "Hirschen" zusammen. Oberbürgermeister Philipp Frank sprach über Belange der Stadt, Jürgen Bacher über Breitenfelder Angelegenheiten. "Oberstes Ziel ist es, die Stadt zukunftsfähig zu machen, das heißt, sie auf vielen verschiedenen Themengebieten zu entwickeln", sagte der Oberbürgermeister. Fast 25 000 Menschen leben in der Gesamtstadt Waldshut-Tiengen, das sind nach Aussage Franks, sechs Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Blick auf die Stadtpolitik

Die Erschließung neuen Wohnraums – er verwies auf etliche laufende Projekte – und Investitionen in Bildung und Betreuung, Gesundheit, Wirtschaftsförderung, attraktive Innenstädte und Ortsteile, Freizeit und der Verkehr sind nach Aussage Franks wichtige Themen, in denen Waldshut-Tiengen am Ball bleiben muss. Er blickte auf viele, 2018 abgeschlossene Projekte, zurück. Wie die Brandschutzsanierung der Stadtscheuer, die Sanierung des Metzgertörles, der Stadthalle und des Hallenbads. Nur Gutes würde er unter dem Strich über die neue Stadthalle und das neue Hallenbad hören.

Das kommt unter anderem 2019 oder ist nach Aussage des Oberbürgermeisters auf dem Weg: Ein neues Tourismuskonzept, eine weitere Kita in Verbindung mit einem neuen Feuerwehrgerätehaus in Waldshut, Brand-schutzmaßnahmen im Klettgau Gymnasium Tiengen und die Fortführung des Breitbandausbaus. Der Spatenstich für das Tiengener Klettgau Carree soll in den nächsten Monaten kommen, die begonnene Sanierung des Kornhauses weitergehen und die Planungen für die Rheinstraße abgeschlossen werden.

Gut besucht: Rund 60 Einwohner kamen zur Bürgerversammlung in Breitenfeld. Bild: Ursula Freudig

Mit Folgemaßnahmen im Zuge der per Bürgerentscheid beschlossenen Sanierung des Waldshuter Freibads rechnet der Oberbürgermeister frühestens nach der Saison 2019. Er will aber den Gemeinderat motivieren, möglichst zeitnah und schnell Entscheidungen zu treffen. In Sachen Spital äußerste Oberbürgermeister Frank die Bitte, bis zum Bau eines Zentralkrankenhauses dem heutigen Krankenhaus Vertrauen entgegenzubringen: "Die rund 700 Mitarbeiter dort geben ihr Bestes und machen eine guten Job", sagte er. In Sachen A 98 forderte Frank Einigkeit, die über die Waldshuter Plattform erreicht werden soll. Als notwendig sieht er auch in absehbarer Zeit ein neues Parkhaus in Waldshut an.

Breitenfeld steht gut da

Ortsvorsteher Jürgen Bacher konnte in seinen Ausführungen ein lebendiges Dorf vorstellen mit einer funktionierenden Dorfgemeinschaft und vielen engagierten Einwohnern. Er begrüßte vier Breitenfelder Mütter mit ihren Babys, die 2018 zur Welt kamen und dankte Wegwart Walter Ebner und Messnerin Paula Gäng, die sich jahrzehntelang für Breitenfeld ehrenamtlich engagiert haben: Ebner als Wegwart und Gäng als Messnerin. Sein besonderer Dank galt auch den vielfältig aktiven Landfrauen. Ein Film der Familie Kaiser mit Szenen der Einweihung der neuen Breitenfelder Ortsdurchfahrt 1989 war amüsanter Programmpunkt der Bürgerversammlung.

Willkommen: Ortsvorsteher Jürgen Bacher (links) mit Vera Giebels, die mit ihrer Familie 2018 von Tiengen nach Breitenfeld gezogen ist, Tochter Ellis in ihrem Arm ist eines der vier Breitenfelder Erdenbürger, die 2018 zur Welt kamen. Bild: Ursula Freudig