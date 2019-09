von Rosemarie Tillessen

„Hallo, hallo, wie schön, Sie alle hier zu sehn‘!“ Mit diesem Begrüßungslied eröffnete Kabarettistin Andrea Bongers (54) auf der Bühne des katholischen Gemeindehauses den 18. Kabarettherbst. Sie strahlte, rockte, schwang die Arme und verbreitete vor den rund 70 Besuchern schnell gute Laune. Denn sie besang ihre neue Freiheit: „Das Kind ist aus dem Haus. Mutti hat sturmfrei!“ Und sie kam nicht allein: Mit dabei ihr höchst neurotischer Puppenfreundeskreis – ein Schaf, der Journalist Uwe Sattmann, ihr Loverboy Manola Panik (ein kleines unanständiges Kuscheltier) und die Schlange Sissi Snake, ihre Sexualtherapeutin.

Andrea Bongers trat zum zweiten Mal beim Kabarettherbst auf. Im Wechsel plauderte, sang und spielte sie Gitarre oder zauberte eine ihrer Puppen hervor, mit der sie dann – fast wie ein Bauchredner – intensive Gespräche suchte. Da ging es viel um Sex und Speed-Dating, um Anmache und Erfahrung, aber auch um Gesundheit (das Schaf) und Lebensratschläge. Doch mehr Platz in ihrer Plauderei bekam der ausgezogene Sohn, den sie in Wort und Tat immer noch wie eine Helikoptermutter umkreist. Ob er telefoniert? Ob er an Weihnachten kommt?

„Ich bin die beste Mutter der Welt“

Und sie ist überzeugt: „Ich bin die beste Mutter der Welt!“ Das alles tut sie temperamentvoll, mit Charme und blitzend strahlenden Augen. Und sie möchte das zunächst zögerliche Publikum animieren: „Sie müssen sich beteiligen!“ oder schlägt vor: „Wir wollen heute mal zusammen die Sau rauslassen!“ Und schließlich singen sogar alle mit im Kanon „Froh zu sein bedarf es wenig“. Doch was ist eigentlich ihr Thema? Spotartig hüpft sie von Punkt zu Punkt, erzählt von den Freundinnen Tina, Dörthe, Juliette und immer wieder von der nervigen Wiebke und ihrem Sohn Lars.

Sie plaudert über World-Life-Balance, über das Alter, die Einsamkeit, über zu viel Reize um uns herum und ihre Balkon-Obsession. Oder singt vergnügt ihre „Hymne an die Frauen“. Und startet immer wieder in manchmal recht deftige Gespräche mit ihren Puppen. Doch schließlich ruft der geliebte Sohn doch mal an und schmeichelt – nicht ohne Hintergedanken – „Mama, du bist die Beste!“ Mama ist verzückt. Und ein sichtlich erheitertes Publikum spendet lebhaft Beifall.