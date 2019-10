von Manfred Dinort

Viel Temperament haben die Akteure des Fatalen Seniorentheaters auf die Bühne gebracht. Sie setzten im Tiengener Schlosskeller das humorvolle und tiefgründige Stück „Märchenfiguren klagen an“ in Szene. In bunter Folge zogen bekannte Figuren aus der Märchenwelt am Publikum vorbei, um sich in einem Anwaltsbüro über das Unrecht zu beklagen, das ihnen zugefügt wurde. Der Anwalt, der dabei ist, an seinem „Tischlein deck dich“ sein Frühstück einzunehmen, weiß bald nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.

Regisseurin Rita Maier gab einen Prolog. | Bild: Manfred Dinort

Regisseurin Rita Maier freute sich, rund 50 Besucher begrüßen zu können. Sie stellte die Märchenfiguren vor und fragte jedes Mal: „Bekommen sie Recht oder wird es ihnen nach dem Besuch des Anwalts schlecht.“ Dann ertönte ihr Ruf: „Bühne frei für unsere Senioren.“

Die Gruppe Das fatale Seniorentheater gibt es seit 2010. Zum Team gehören derzeit sieben Mitglieder aus Waldshut und Umgebung. Geprobt wird im Schmitzinger Gemeinschaftshaus. Leiterin ist Rita Maier. Sie ist Erzieherin und hat eine Ausbildung als Theaterpädagogin absolviert. Weitere Aufführungen sind Samstag, 2. November, 19 Uhr, Gemeinschaftshaus Schmitzingen; Freitag, 15. November, 19 Uhr, Pfarrsaal Görwihl; Samstag, 23. November, 19Uhr, Vita-Stoll-Stiftung Waldshut.

Sie traten dann der Reihe nach an, um beim Anwalt (Rolf Bendel) ihre Klage einzureichen: Marlies Biema, erst als Gretel und dann als Fee, Walter Rüttimann als Hänsel, Wandergeselle und König Drosselbart, Ulrike Müller als Fischersfrau Ilsebill, Konstanze Siebler als Dornröschen, Edelgard Bär als Frau Holle, Hexe und Stiefmutter und Iris Waffenschmidt als Aschenputtel.

Und worüber hatten sie sich zu beklagen? Klar, dass Hänsel und Gretel Grund hatten, ihre Stiefmutter anzuklagen, die sie mit böser Absicht im Wald alleine zurückgelassen hat, für die Beiden ein glatter Mordversuch. Die Fischersfrau kam, um ihre Scheidung in die Wege zu leiten. „Er hockt die ganze Zeit draußen am Meer und ich kann zu Hause alle Arbeit alleine machen“, klagte sie. „Und seit ein großer Trawler mit seinen riesigen Schleppnetzen das Meer vor unserer Küste durchgepflügt hat, fängt er gar nichts mehr.“ Die Zauberin beschwerte sich, dass niemand mehr an ihren Zauberkünsten interessiert sei, seitdem man sich bei Internethändlern alle Wünsche erfüllen könne.

Dornröschen wollte die böse Fee anklagen. „Sie sind ja nur in einen 100-jährigen Schlaf gefallen“, klärte sie der Anwalt auf, „das reicht nicht für eine Strafanzeige.“ Frau Holle beklagte sich über den Klimawandel: „Früher konnten wir nach Herzenslust rodeln. Und heute?“ Doch die Strategie des Anwalts zeigte Wirkung: Die Figuren besannen sich auf ihre eigenen Stärken und zeigten zum Schluss ein neues Selbstbewusstsein.

So etwa die Hexe, die einfach den Spieß umdrehte und ihrerseits klagte: „Ich habe mir umweltfreundlich im Wald ein Häuschen gebaut und es für meine Altersvorsorge mit Lebkuchen verkleidet.“ Da seien zwei kleine Gören gekommen und hätten sich an ihren Vorräten vergriffen. Die Idee des Stückes, so erklärte Rita Maier, hätten sie von einer bayrischen Seniorengruppe übernommen, dann aber ihre eigene Version daraus entwickelt.