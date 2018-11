Atomkraft als Auslaufmodell? So beschäftigen sich zwölf regionale Künstler mit der Atomkraft am Hochrhein

Das Kernkraftwerk

Nach einer rund 20-jährigen Planungs- und Bauzeit ging das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) in der Aargauer Gemeinde Leibstadt gegenüber der deutschen Gemeinde Dogern Ende 1984 in Betrieb. Die Kosten betrugen 4,8 Milliarden Schweizer Franken. Nach Beznau I, Beznau II, Mühleberg und Gösgen ist Leibstadt das jüngste und leistungsstärkste Kernkraftwerk der Schweiz. Aktuell sind mehr als 500 Mitarbeiter im Kernkraftwerk beschäftigt. Betrieben wird es von der Kernkraftwerk Leibstadt AG. An der Gesellschaft sind sechs Schweizer Energieunternehmen beteiligt. Größter Anteilseigner ist die Alpiq AG mit 27,4 Prozent.