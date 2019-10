von Ursula Freudig

Er ist klein, hat dafür aber eine ganz besondere Atmosphäre: Der Gurtweiler Schlossmarkt auf dem Gelände der Caritaswerkstätten Hochrhein bietet neben regionalen Produkten, Begegnung. Hier werden jeden Freitagvormittag nicht nur Obst, Gemüse, Schinken, Backwaren und einiges mehr verkauft, sondern es wird auch gemütlich zusammen gesessen. Gern bei einer Tasse Kaffee und Waffeln, manchmal auch Kuchen und Pizza, die am Caritasstand für wenig Geld zu haben sind. 1,50 Euro kostet eine Tasse Bio-Fair-Trade-Kaffee, ein Euro eine Waffel.

Treffpunkt Schlossmarkt: Ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Waffeln genießen diese Vier. | Bild: Ursula Freudig

Aus Gurtweil und Umgebung kommen die Marktbesucher. Ebenso beliebt ist er bei den Mitarbeitern der Caritaswerkstätten, die in ihren Pausen vorbei kommen. Es ist ein entspanntes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Soweit als möglich sind Mitarbeiter der Werkstätten in den Marktablauf integriert.

Wissenswertes rund um den Gurtweiler Schlossmarkt Öffnungszeit Freitags von 8 bis 12.30 Uhr auf dem Schlossgelände der Caritaswerkstätten Hochrhein, Schlüchttalstraße 1, in Gurtweil. Letzter Termin vor der Winterpause ist der 20. Dezember. Angebote Gemüse- und Obst (Mathias Indlekofer, Birkingen); Backwaren (Bäckerei Turzer, Gurtweil); Tiroler Schinkenspezialitäten (Walter Jocher); Kaffee, Waffeln, Honig, Marmelade, Schnaps und Holzartikel (Caritas), gelegentlich auch Wildkräutertees und Sirups (Hermann Merkt). Neue Stände Gesucht werden vor allem Anbieter von Käse und mediterranen Produkten. Keine Standgebühren. Kontakt-E-Mail: (schlossmarkt@caritas-hochrhein.de).

Sie bauen am Markttag Stände auf, stellen Tische und Stühle hin und bauen am Nachmittag alles wieder ab. Und sie stehen auch hinter dem Caritasstand, machen den Kaffee und die Waffeln und verkaufen Holzartikel, die aus Caritaswerkstätten kommen: Unter anderem kleine Bündel „Spriesele“ zum Anfeuern und Vesperbrettle. Auch die Backwaren der Gurtweiler Bäckerei Turzer werden von Mitarbeitern der Werkstätten verkauft.

„Alle arbeiten mit Freude und Herzblut, es ist eine Bereicherung mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten“, sagt Caritas-Betreuerin Heike Granacher. Einmalig beim Gurtweiler Schlossmarkt ist auch ein Hochprozentiger: Am Caritasstand ist Kiwi-Schnaps erhältlich. Wie etliche andere Schnapssorten wird er in der kleinen Brennerei der Werkstätten hergestellt.

In der Caritas-Brennerei: Stefan Hauser zeigt den Kiwi-Schnaps, der auf dem Schlossmarkt am Caritasstand angeboten wird. | Bild: Ursula Freudig

Obwohl nicht mehr die jüngste, glänzt die kleine Brennanlage wie neu. Schnapsbrenner ist der Landwirtschaftsmeister Stefan Hauser, langjähriger Betreuer bei der Caritas. Er und rund acht Mitarbeiter der Werkstätten bauen auf dem Schlossareal alle benötigten Obstsorten – auch die Kiwis – selber an. „Wir verwerten unser eigenes Obst, es ist in den Flaschen zu 100 Prozent drin, was drauf steht“, so Hauser.

Blick auf den Gurtweiler Schlossmarkt: Regionale Produkte einkaufen, gemütlich zusammen sitzen – der Markt auf dem Caritasgelände ist ein Begegnungsort für Menschen ohne und mit Behinderung. Bild: Ursula Freudig | Bild: Ursula Freudig

Der 2011 gegründete Gurtweiler Schlossmarkt fällt in das Ressort von Caritas-Bereichsleiter Klaus Weißenberger. Nach seiner Aussage war vorrangiges Ziel, mit einer Einrichtung auf dem Caritasgelände Begegnung zu ermöglichen und das Spektrum der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu erweitern. Das Konzept sei aufgegangen: „Es kommt viel Begegnung zustande, der Markt ist gelebte Inklusion.“ Der Wunsch von Heike Granacher und Klaus Weißenberger: Ein paar Stände mehr.