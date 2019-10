von Ursula Freudig

Fein wie Porzellan bis ländlich rustikal, romantisch-verspielt bis geradlinig-sachlich: Was geschickte Hände alles aus Ton „zaubern“ können, war am Wochenende auf dem Waldshuter Viehmarktplatz zu sehen. Seit mehr als 20 Jahren hat dort der Töpfermarkt seinen festen Platz im Terminkalender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut (W+F).

Mit Pfiff: Die kleinen Retro-Autos sind Salz- und Pfefferstreuer und die „Motorölkanister“ Speiseöl- und Essigspender, diese Beiden aus Laufenburg finden die Idee witzig. | Bild: Ursula Freudig

Auch dieses Jahr zeigte er die ganze Vielfalt hochwertiger und kreativer Töpferkunst, die für altes Handwerk, Originalität, Individualität und mit Blick auf die Brennöfen, auch für Hightech steht. Es wird mittlerweile bei so hohen Temperaturen gebrannt, dass das handgearbeitete und handbemalte Keramik-Geschirr in der Regel absolut spülmaschinenfest ist.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

An jedem der rund 40 Stände trugen die Waren die persönliche Handschrift der Werkstatt dahinter. Neben Gebrauchsgeschirr stand Dekoratives für Haus und Garten im Mittelpunkt. Wie immer waren neben den Stammanbietern auch einige neue Stände dabei. Zum Beispiel der Keramik-Meister Gideon Necker mit seinen kleinen Retro-Autos, die Salz und Pfeffer streuen. Neben kulinarischen Ständen bereicherten auch einzelne Aussteller mit Schmuck, Seifen, Korb-, Filz- und Holzwaren das Angebot.

Mit Herzen: Mi-Ran Song (links) aus Kadelburg und Natalie Konutgan aus Waldshut finden Gefallen an diesen dekorativen Kreationen. | Bild: Ursula Freudig

Das Wetter war zweigeteilt: Viel Regen am Samstag und viel Sonne am Sonntag, so dass am zweiten Markttag sehr viel los war. Unter den Besuchern waren sehr viele Stammgäste, auch aus der Schweiz. Sie kauften nicht nur Neues, sondern auch das ein oder andere Teil nach, das übers Jahr in die Brüche gegangen war.

Die nächste Veranstaltung Am 3. November 2019 ist von 13 Uhr bis 18 Uhr Waldshuter Herbstmarkt verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Veranstalter ist der Werbe-und Förderungskreis Waldshut.

Bei den meisten Werkstätten ist ein Nachkauf problemlos möglich. Echte Keramikfans lieben ihr Geschirr nicht nur, sie machen auch Geschmacksunterschiede aus. So wie Manuela Kögel aus Dietlingen (Weilheim): „Ein Kaffee aus einer schönen Keramiktasse schmeckt einfach anders und besser als aus einer normalen Tasse.“