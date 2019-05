von Matthias Ebner

Über zahlreiche Besucher freuten sich die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei am Sonntagnachmittag. Viele Besucher kamen zum Tag der offenen Tür in die Anlage in der Schmittenau am Rhein, um Blumen und Pflanzen zu besichtigen. Zudem erhielt jeder Besucher ein kleines Ginko-Bäumchen als Geschenk mit auf den Weg.

Anita Meier, Andrea Amann, Astrid Weidt, Ralf Bauder und Ingo Weidt freuen sich über Ginkgo-Bäumchen. | Bild: Ebner, Matthias

Ein Höhepunkt war die Kletteraktion in einer großen Trauerweide. Bettina Bär und Marco Blaszczyk führten den Zuschauern vor, wie ein Baum erklettert wird, um Äste zu schneiden, und wie man sich wieder abseilt. Zu besichtigen war der Fuhrpark der Stadtgärtnerei mit Fahrzeugen und diversen Maschinen.

Zahlreiche Besucher sprachen die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei an, um sich Rat zu holen und nach Tipps zu fragen. Iris Blecher beispielsweise erklärte den Besuchern, wie Gestecke gemacht werden. Zu besichtigen waren in den Anlagen Sommerblumen sowie Grün- und Kübelpflanzen.

Iris Blecher (links im Bild) zeigte den Besuchern, wie Gestecke gemacht werden. | Bild: Ebner, Matthias

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz: Die Stadtgärtnerei bot Kaffee und Kuchen, Getränke und Bratwürste an. Zudem gab es einen Malwettbewerb für Kinder mit Blumenmotiven. „Wir sind super zufrieden, das Wetter passt. Es ist ein guter Besuch, über 500 Gäste waren schon da“, freute sich Bernd Kramm, der Leiter der Stadtgärtnerei.

Auch die Geselligkeit kam am Tag der offenen Tür nicht zu kurz. | Bild: Ebner, Matthias