von SK

Der Beifahrer eines Autos hat sich laut Bericht der Polizei in der Nacht zum Mittwoch in Waldshut vor einer Polizeikontrolle seines Rauschgifts entledigt. Er warf den Stoff aus dem Seitenfenster, was allerdings von den Polizeibeamten gesehen wurde. Diese hatten eine Kontrollstelle auf der B 34 in Höhe des Bahnhofes eingerichtet. Gegen 0.40 Uhr näherte sich aus Richtung Tiengen das besagte Auto. Als der Beifahrer die Streifenwagen erblickte, warf er etwas auf den Gehweg, teilte die Polizei mit. Auf dem Boden seien dann drei Tütchen mit Cannabis aufgefunden werden. Der 18-jährige habe gegenüber den Beamten zugegeben, dass die Drogen ihm gehörten. Die Überprüfung des Fahrers habe keine Auffälligkeiten ergeben.