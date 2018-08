von rosemarie tillessen

550 Jahre Chilbi – und kein bisschen langweilig, wenn man das reiche Programm zu diesem Jubiläum sieht: Begleitend zur Ausstellung im Heimatmuseum Waldshut über die wechselvolle Geschichte der Chilbi seit 1468 fand jetzt auch ein Symposium dazu statt. Die drei Historiker Ingo Donnhauser, Christian Ruch und Andreas Weiß sowie Pfarrer Dominik Rimmele erzählten im Kommunikationszentrum der Sparkasse Waldshut den rund 60 Besuchern von ihren Forschungs- und Erinnerungsarbeiten. „1468 – Erinnern Sie sich?“ hieß der Titel des Symposiums.

Im Kommunikationszentrum der Sparkasse Waldshut fand ein Symposium zur Waldshuter Chilbi statt. Stadtarchivar Ingo Donnauser (links) moderierte die Vorträge der Historiker Christian Ruch, Andreas Weiß und Pfarrer Dominik Rimmele (von links). Zeitgleich wurde dabei das Buch "Die Geschichte der Waldshuter Chilbi 1468-2018" präsentiert. | Bild: Rosemarie Tillessen

Zeitgleich wurde das neue Buch „Die Geschichte der Waldshuter Chilbi 1468-2018“ vorgestellt. Neun Autoren (Christian Ruch, Günter Fröhlich, Ingo Donnhauser, Wolfgang Wolpert, Dominik Rimmele, Andreas Weiß, Pascal Schneller und Willy Riegger) schildern darin ihre teils ganz eigenen Ansichten zur Chilbi. Stadtarchivar Ingo Donnhauser, der das Symposium moderierte, fasste die drei Themen des Abends zusammen: „Die Referenten werden zum einen über den historischen Krieg und die Belagerung berichten (Ruch), zum andern über die Entwicklung des kirchlichen Erinnerns (Rimmele) sowie über die Entwicklung der weltlichen Chilbi-Feiern (Weiß).“

Es wurde ein langer, spannender Abend. Sehr kurzweilig und humorvoll spekulierte Christian Ruch, heute freiberuflicher Historiker in Chur, seine Rede in Schwyzerdütsch: „Was wäre, wenn damals die Belagerung mit einem Schweizer Sieg und einem neuen „Kanton Schwarzwald“ geendet hätte?“ Er stellte die damaligen Ereignisse in einen großen politischen Zusammenhang, machte Waldshut zu „einem Mosaikstein der europäischen Geschichte“ und endete vergnügt: „Auch heute noch ist die Stadt ja gelegentlich von Schweizern besetzt!“ Sehr detailliert dann die Ausführungen von Dominik Rimmele, heute Pfarrer in Krebsbachtal, der in Waldshut das Pfarrarchiv betreute.

Historischer Rückblick auf kirchliche Feste

Er verglich in einem historischen Rückblick die Entwicklung der drei kirchlichen Feste Chilbi (Kirchweih), Mariä Himmelfahrt und Stadtjahrzeit, die sich heute zu den großen Festgottesdiensten an Chilbi vereinigt haben. Sie hätten sich zu einem gelungenen Miteinander zwischen Kirche und Traditionsvereinen entwickelt. Schließlich noch Andreas Weiß, langjähriger Mitarbeiter der Stadt und des Landratsamtes und heute stellvertretender Leiter des Museums Wewelsburg bei Paderborn. Temperamentvoll arbeitete er die wechselvolle Geschichte der Chilbi zwischen dem Kaiserreich um 1870 über die NS-Zeit bis in die 50er Jahre auf. Sein Resümee: „Chilbi ist traditionsverpflichtet und zu einem Freundschaftsfest auch mit der Schweiz geworden. Diese Erinnerungskultur muss lebendig bleiben. Denn was wäre Waldshut ohne Chilbi?“ Ein wirklich interessanter Abend, der Anlass zu vielen Fragen gab und Neugier auf den Heimatabend weckte.

Die Waldshuter Chilbi Das Jubiläumsheimatfest wird in Waldshut vom 17. bis 22. August mit einem umfangreichen Programm gefeiert, Infos: www.chilbi.de

wird in Waldshut vom 17. bis 22. August mit einem umfangreichen Programm gefeiert, Infos: www.chilbi.de Das vorgestellte Buch "Die Geschichte der Waldshuter Chilbi 1468 – 2018" kostet 20 Euro und ist in der Tourist-Info Waldshut und im Museum Alte Metzig erhältlich.

