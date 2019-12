Mit der Veranstaltungsreihe, die 2020 in die zweite Runde geht, hat das SÜDKURIER Medienhaus den Nerv der Zeit getroffen. Das belegen die Zuschauerzahlen bei den vergangenen sechs Veranstaltungen, die sich mit jedem Vortrag gesteigert haben.

„Ich freue mich, dass der SÜDKURIER mit diesen Impulsvorträgen einen wertvollen Beitrag dazu leisten kann, dass seine Leser in Sachen Persönlichkeitsentwicklung einen großen Schritt vorankommen“, sagt SÜDKURIER-Marketingleiter Christian Wulf, der das Wissensforum mit verantwortet.

„Im Namen des SÜDKURIER begleite ich Sie gerne auch 2020 durch die Wissensabende in Waldshut. Wir präsentieren Ihnen wieder sechs prominente Top-Referenten mit interessanten Themen.“ Kai Oldenburg, Redaktionsleiter und Moderator des Waldshuter Wissensforums

Auch im kommenden Jahr holt das SÜDKURIER Medienhaus in Zusammenarbeit mit der Agentur Sprecherhaus wieder sechs hochkarätige Sprecher und Persönlichkeitstrainer nach Waldshut. Die Veranstaltungen finden zwischen Mai und November jeweils an einem Dienstagabend von 19.30 bis 21 Uhr statt.

Los geht es am 12. Mai mit dem Kriminologen und Bestsellerautor Jens Weidner zum Thema Optimismus. Zu den prominentesten Gesichtern des Wissensforum dürfte Claudia Kleinert zählen. Die aus dem Fernsehen bekannte „Wetterfee“ und Moderatorin hat sich auch als Autorin einen Namen gemacht. Am 28. Juli spricht sich in Waldshut zum Thema Charisma.

Es lohnt sich, sich bereits jetzt Karten zu sichern. Denn erfahrungsgemäß werden diese schnell vergriffen sein. „Wer aktuell noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, von dem der Beschenkte in vielerlei Hinsicht profitiert, kann schon jetzt Eintrittskarten kaufen“, erklärt Tabea Scherer-Brunk aus dem SÜDKURIER-Marketing. Leser können sich entweder für einzelne Vorträge entscheiden oder aber alle sechs Veranstaltungen buchen und dabei sparen.

Auf diese sechs Referenten können Sie sich freuen

12. Mai 2020: Jens Weidner ist Professor für Erziehungswissenschaften, Kriminologie und Bestsellerautor. Er arbeitete mit Gangschlägern in Philadelphia und behandelte zehn Jahre lang Kriminelle für die deutsche Justiz. Gleichzeitig untersucht er seit zwei Jahrzehnten Machtspiele in der Geschäftswelt und lehrte darüber in der Schweiz. Jens Weidners Spezialgebiet: die Förderung der Durchsetzungsstärke und positiven Aggression bei Führungskräften. Der Vortragsredner macht den Auftakt beim Wissensforum 2020 in Waldshut. Dort spricht er über das Thema Optimismus.

Bild: Günter Staudinger

30. Juni 2020: Patric Heizmann ist einer der bekanntesten Ernährungs- und Fitness-Experten im deutschsprachigen Raum. Mehr als zehn Millionen Zuschauer sahen seine Bühnenshow „Ich bin dann mal schlank!“ im Fernsehen. Patric Heizmann ist Vortragsredner, Bestsellerautor und Experte für humorvolle Gesundheitsimpulse. Er referiert in Waldshut zum Thema „Meine Gesundheit – mein Kapital!“. „Tue Gutes – für dich und für andere!“ lautet das Motto seines Charity-Projekts „Calories4Life“, mit dem er Aktionen zugunsten hungernder Kinder der Dritten Welt unterstützt.

Bild: Sprecherhaus

28. Juli 2020: Claudia Kleinert dürfte vielen als Moderatorin der Wettervorhersage im Fernsehen ein Begriff sein. Daneben ist die ausgebildete Bankerin und Diplom-Betriebswirtin Expertin für Ausstrahlung und Wirkung. In Waldshut referiert sie beim Wissensforum über das Thema „Unschlagbar positiv – die Charisma-Formel“. Claudia Kleinert ist sich sicher: Das gewisse Etwas können Sie erlernen! Anhand zahlreicher Beispiele aus ihrem Leben und mit einer Fülle von Ideen und Impulsen vermittelt Claudia Kleinert ein überzeugendes Konzept, mit dem jeder sein Charisma verbessern kann.

Bild: Sprecherhaus

15. September 2020: Johannes Warth ist Deutschlands bekanntester „Noname“, also Unbekannter. Seit mehr als 30 Jahren ist er auf den Bühnen und Vortragssälen in der ganzen Republik unterwegs. Durch seine mitreißende Art fordert er nicht nur das Zwerchfell, sondern auch die Gehirnwindungen seines Publikums zu Höchstleistung heraus. Johannes Warth bezeichnet sich selbst als Ermutiger und Überlebensberater. Beim Wissensforum in Waldshut spricht er über Achtsamkeit. „Wer sich selbst achtet, wird geachtet“, weiß der Experte. Außerdem: „Achtsamkeit schützt vor Einsamkeit“.

Bild: Sprecherhaus

13. Oktober 2020: Marc Gassert verbrachte einen Großteil seines Lebens in unterschiedlichen Kulturen auf verschiedenen Kontinenten und erlernte bei namhaften Großmeistern die asiatische Kampfkunst. Heute besitzt er Meistergrade in Karate, Taekwondo und Shaolin Kung Fu. In München studierte er Kommunikationswissenschaft und Interkulturelle Kommunikation, in Tokio Japanologie. Als Vortragsredner bietet Marc Gassert den Wissenstransfer zwischen fernöstlicher und westlicher Kultur. Als selbsternannter „blonder Shaolin“ referiert er in Waldshut zum Thema Disziplin.

Bild: Sprecherhaus

17. November 2020: Norman Alexander erkennt das, was andere nicht sehen. Seine hochentwickelte Beobachtungsgabe und eine ausgeprägte Menschenkenntnis helfen ihm, Menschen zu analysieren und ihre Motive zu erkennen. Während seines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums hat Norman Alexander schnell erkannt, welchen Einfluss die Fähigkeit, Menschen zu lesen und beeinflussen zu können, auf Ergebnisse in Verhandlungen, Verkauf und Führung hat. Wenn Sie schon immer wissen wollten, was Ihr Gesprächspartner denkt, ist der Vortrag in Waldshut genau das Richtige für Sie.

Bild: Sprecherhaus

Wissenswertes zum Wissensforum

Die Veranstaltung: Das SÜDKURIER Medienhaus und die Sparkasse Hochrhein laden mit dem Wissensforum zu sechs unterhaltsamen Vorträgen in die Stadthalle Waldshut in der Friedrichstraße ein. Sechs hochkarätige Experten geben auch im kommenden Jahr ein Mal im Monat jeweils dienstags von 19.30 bis 21 Uhr Wissensimpulse, die für jedermann geeignet sind – jede Branche, jeden Bildungsgrad und jedes Alter. Unter dem Motto: „Mit dem SÜDKURIER Wissen tanken“ bietet der SÜDKURIER gebündeltes Expertenwissen unterhaltsam aufbereitet. Wir laden Sie herzlich dazu ein!

12. Mai 2020: Optimismus

30. Juni 2020: Vitalität

28. Juli 2020: Charisma

15. September 2020: Achtsamkeit

13. Oktober 2020: Selbstdisziplin

17. November 2020: Gedankenlesen

Durch den Abend führt Kai Oldenburg, Leiter der Lokalredaktion Waldshut. Nach dem rund 90-minütigen Vortrag stehen die Referenten bis gegen 22 Uhr in der Stadthalle Waldshut für Gespräche zur Verfügung. Die Kosten: Die Einzelkarte kostet 59 Euro, für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 39 Euro. Bei Buchung aller sechs Vortragsabende kostet das 6er-Abo nur 295 Euro und für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 195 Euro.

