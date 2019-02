Waldshut – Noch ist die Rheinstraße das Aschenputtel unter den Straßen der Waldshuter Innenstadt, doch das wird sich bald ändern. Als neu gestalteter Teil des Gesamtbilds soll auch sie zur Attraktivität der historischen Kernstadt beitragen.

Was tut das Tiefbauamt aktuell? "Die Grundlage bei jedem Sanierungsprojekt bildet die vollständige lage- und höhenmäßige Bestandsaufnahme eines Straßenzugs und der angrenzenden Bebauung", erklärt Amtsleiter Theo Merz. Dies sei im vergangenen Jahr erfolgt. Derzeit werde auf dieser Grundlage ein erster Vorentwurf einschließlich Varianten erarbeitet. Die Ergebnisse der Vorplanung werden dem Gemeinderat noch in diesem Frühjahr vorgelegt werden. Danach soll es eine Bürgerbeteiligung geben. Ergebnisse daraus und aus der Richtungsweisung des Gemeinderats fließen in einen ersten Entwurf ein.

Wer ist noch eingebunden? "Parallel zur Verkehrsplanung erfolgt die Koordination mit den Versorgungsträgern", sagt Theo Merz. Dazu gehören beispielsweise Trinkwasser- und Stromversorgung, Abwasserbeseitigung, DSL-Versorgung und Erdgasversorgung. Mit den daraus resultierenden Ergebnissen könne dann die Entwurfsplanung komplettiert werden. Die Kosten für das Gesamtprojekt würden auf Grundlage des vollständigen Entwurfs ermittelt. Im dritten Quartal dieses Jahres soll der Gemeinderat den Beschluss über die Entwurfs- und Kostenplanung für die Rheinstraße fassen.

Wie könnte ein Verkehrskonzept aussehen? Ein Verkehrskonzept für die Rheinstraße kann derzeit noch nicht benannt werden. Über mögliche Kosten sagt Theo Merz: "Die Straße hat einschließlich der Seitenbereiche eine Fläche von etwa 4000 Quadratmeter. Je nach baulicher Ausstattung kann hier verständlicherweise noch kein Kostenrahmen benannt werden."

Wie stuft das Denkmalamt die Bebauung ein? Für das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg bildet die Bebauung einen wichtigen Teil der spätmittelalterlichen Grundrissstruktur von Waldshut. Sie präge so das historische Erscheinungsbild der Stadt in erheblichem Maße mit. Neben modernen Gebäuden findet man kleine Wohn- und Handwerkerhäuser des 17. bis 19. Jahrhundert und stattliche Wohn- und Geschäftshäuser. Auf das 15. Jahrhundert geht das ehemalige Heilig-Geist-Spital zurück. (Quelle: Historische Ortsanalyse der Stadt Waldshut-Tiengen, Landesamt für Denkmalpflege; www.denkmalpflege-bw.de)