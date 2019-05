Waldshut vor 1 Stunde

Waldshuter Liebfrauenkirche soll drei neue Glocken erhalten

In absehbarer Zeit werden neun Glocken im Turm der katholischen Liebfrauenkirche hängen. Die Namen großzügiger Spender, die bei ihrer Finanzierung geholfen haben, werden in die drei neuen Glocken eingraviert sein. Darunter mit der St. Verena Stiftung Bad Zurzach auch ein Name aus der Schweiz.